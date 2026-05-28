Sono passati alcuni giorni da quando Helena Prestes è tornata in Italia e ha riabbracciato Javier Martinez dopo un mese di lontananza, ma ha deciso di farlo nella privacy più totale. La modella e il pallavolista, infatti, non hanno pubblicato né foto né video della loro reunion a Lecco, ma prestissimo torneranno a farsi vedere insieme in pubblico: gli Helevier sono tra gli ospiti più attesi del Vip Champion, evento di beneficenza che si svolgerà a Capri dal 29 maggio.

La scelta di Helena e Javier

Per più di un anno gli haters hanno detto e scritto che Helena e Javier starebbero insieme solo per interesse, ovvero che farebbero coppia per accontentare i fan che si sono affezionati a loro guardandoli al Grande Fratello.

A smontare questa teoria, però, sono le scelte che i due ragazzi hanno fatto da quando sono fidanzati, a partire da quella di non mostrare sui social la loro "reunion" a Lecco dopo un mese di lontananza.

Che Prestes è tornata in Italia, infatti, si sa da qualche giorno ma né lei né Martinez hanno postato foto o video dei momenti che hanno condiviso dopo che si sono ritrovati nella loro nuova casa vicino al lago.

L'appuntamento di fine maggio

A brevissimo Helena e Javier riappariranno in pubblico e lo faranno per un'occasione speciale: i due saranno ospiti del Vip Champion assieme ad altri personaggi famosi e per tre giorni si divideranno tra eventi e momenti di svago a Capri.

Dal 29 al 31 maggio, dunque, la coppia tornerà sotto i riflettori e lo farà circondandosi di amici come Amanda Lecciso, Luca Calvani e Stefania Orlando.

L'attesa del fandom

Le persone che vogliono bene a Helena e Javier sono felici della loro scelta di stare qualche giorno lontano dai social, anche perché non si vedevano da un mese e avranno avuto tanto da raccontarsi.

"La royal couple sta per tornare, tenetevi forti", "Da domani Capri avrà due stelle in più", "Non vedo l'ora", "La coppia più bella del mondo sta per tornare sui nostri schermi", "I più rivelanti", "Siamo prontissimi", "Sta per succedere finalmente", "Il Vip Champion avrà sempre un posto speciale nel nostro cuore", "L'attesa sta per finire", "Sono troppo curiosa", si legge su X in queste ore.