Sono passate circa due settimane da quando Helena Prestes è volata in America, e il fatto che sia partita senza Javier Martinez ha spinto alcuni utenti a mettere in giro voci poco rassicuranti sul loro rapporto. Nel corso di una live che ha fatto su TikTok qualche ora fa, però, il pallavolista ha smentito categoricamente queste chiacchiere e ha ribadito che la fidanzata è a New York per lavoro.

La presa di posizione in diretta

Ogni volta che Helena e Javier trascorrono un periodo di lontananza, sul web iniziano a diffondersi voci di crisi o di rottura.

Da quando la modella è partita per l'America, infatti, sui social c'è chi non perde l'occasione per punzecchiare Martinez sulle ragioni di questo "distacco".

In una live che ha fatto su TikTok l'altra sera, però, il 31enne ha dato un risposta netta e inequivocabile a chi continua a sostenere che non starebbe più insieme a Prestes.

"Helena è a New York per lavoro. Non ci siamo lasciati, smettetela", ha detto il pallavolista prima di cambiare argomento.

"Helena è a NY per LAVORO."

"io e Helena non ci siamo lasciati, smettetela di chiedere"

Con due frasi le ha seccate 👏🏼#Prestinez pic.twitter.com/izGEao2OdL — AncheMeno (@Anche_menooo) May 13, 2026

La gioia dei fan della coppia

La secca smentita di Javier ha reso felici tutte le persone che da più di un anno "combattono" con gli haters e con le voci che mettono in giro pur di creare problemi sia a lui che a Helena.

"Le ha seccate con due frasi", "Bravo", "Così si fa", "E anche questa sera le ha zittite con classe", "Da mesi si sa che sarebbe andata a New York per lavoro, non ci sarebbe neanche bisogno di ricordarlo tutti i giorni", "Helena sta lavorando in America, cosa non vi è chiaro?", "Non sanno più che pesci prendere", "Queste persone hanno bisogno di aiuto e anche urgentemente", si legge su X.

La denuncia di Helena

Nelle ultime ore Helena ha usato il suo account di X per lamentarsi del malfunzionamento del suo canale esclusivo di Instagram.

Da circa due mesi, infatti, la modella non riuscirebbe a pubblicare contenuti sulla piattaforma e ciò starebbe arrecando un danno sia al suo lavoro che alle persone che pagano un abbonamento per vedere scatti e video esclusivi.

"Ho perso 200 persone da quando non va, non è rispettoso. Sto scrivendo a Meta, ma nessuno risponde. Questo bug è un problema che devono risolvere al più presto", ha scritto la modella sui social.