L'edizione 2026 del Grande Fratello Vip è terminata da pochi giorni, ma alcuni concorrenti hanno già regalato parecchi spunti di discussione ai curiosi. Stando ad una segnalazione che è arrivata in queste ore a Deianira Marzano, Lucia Ilardo e Renato Biancardi ambirebbero a diventare i nuovi Helena Prestes e Javier Martinez, ovvero una coppia seguitissima e sotto i riflettori anche un anno dopo la fine del programma.

Il retroscena che impazza sul web

Nelle ultime ore i fan di Helena hanno vissuto emozioni contrastanti: dalla felicità per il ritorno in Italia della modella, al fastidio per una segnalazione che Deianira Marzano ha ricevuto e poi condiviso su Instagram.

Stando a quello che ha raccontato una persona che ha chiesto di rimanere anonima, due concorrenti dell'ultima edizione del GF Vip avrebbero studiato un piano per tentare di avere lo stesso successo degli Helevier.

"So per certo che Lucia e Renato stanno facendo tutto per hype, vorrebbero essere i nuovi Helena e Javier con l'unica differenza che loro sono davvero innamorati", si legge nel messaggio che ha fatto il giro delle rete in queste ore.

I nuovi Javier e Helena… 🤣 pic.twitter.com/t47BAuJVF3 — Ilaria (@Ilaria47447) May 26, 2026

La reazione del fandom di Helena e Javier

L'indiscrezione tutta da verificare sul piano di Lucia e Renato per seguire le orme di Helena e Javier, ha spinti i fan di questi ultimi a commentarla con pungente ironia.

"Sì, certo", "Ciaone", "I nuovi Helena e Javier? Gli piacerebbe", "Obiettivo impossibile da raggiungere", "Non ci provate", "Neanche con il binocolo", "Qualcuno li aiuti", "Uguali proprio", "Ma per piacere", "Lasciassero perdere in partenza", "No vabbè", si legge su X in queste ore.

Il ritorno a casa dopo un mese

A restituire il sorriso ai fan è stata la notizia che Helena è tornata in Italia: dopo aver lavorato per un mese a New York, la modella ha preso un aereo che l'ha riportata a casa dal suo Javier.

I due si sono riabbracciati "lontano dai riflettori", infatti non hanno pubblicato né foto né video della loro reunion a Lecco e ciò ha fatto molto piacere alle persone che li supportano da più di un anno tramite i social.

Venerdì 29 maggio, inoltre, gli Helevier partiranno per Capri, dove soggiorneranno per tutto il weekend in quanto ospiti del Vip Champion.