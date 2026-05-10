Non molto tempo fa Helena Prestes l'aveva anticipato che sarebbe sbarcata anche su Twitch, e la notte scorsa ha mantenuto la promessa. Molti fan non si sono persi la live con la quale la modella ha esordito sulla piattaforma, il tutto nonostante in Italia fossero le 3 del mattino.

La prima diretta di Helena su Twitch

Anche se si trova dall'altra parte del mondo Helena riesce a coltivare il rapporto con i fan con contenuti inediti e dirette sui social, dove è sempre più seguita e amata.

Nell'ultimo anno la modella ha avuto un vero e proprio boom sia su Instagram che su TikTok, dove riesce a catalizzare l'attenzione di migliaia di utenti tutti i giorni.

Poche ore fa, però, Prestes ha scelto di esordire su un'altra piattaforma molto in voga tra i giovani: quando in Italia erano circa le 3 di notte, la donna ha avviato la sua prima live su Twitch e per un po' ha chiacchierato con chi era collegato con il suo account.

Una live improvvisata su twich alle tre di notte 😆😆 mi sembrava di essere tornata al gf quando facevo le nottate x te tigra 😆😆😆 #heleners pic.twitter.com/8VDlGo4zrm — shak (@shakhele) May 10, 2026

La reazione del fandom

La prima diretta di Helena su Twitch è stata seguita solo da alcuni fan per due motivi: in Italia era notte ed è stata fatta senza preavviso, quindi nessuno sapeva che a quell'ora ci sarebbe stata una live.

"Son riuscita a guardare la diretta, mi sembrava di essere tornata al GF quando facevo le nottate per lei", "Me la sono persa, peccato", "Ci rifaremo", "Io l'ho vista, che fortuna", "Dormivo da ore", "Uffa, si può rivedere da qualche parte?", "Caotica e bellissima come tutte le sue live", "Che ridere, chi di voi è riuscita a vederla?", "Io ero nel mondo dei sogni", "Sarà per la prossima volta", "Avvisaci un po' prima, così mettiamo una sveglia", si legge su X in queste ore.

Il successo sul web

Visti i numeri che Helena riesce ad ottenere su TikTok, non è da escludere che il suo successo potrebbe espandersi anche su Twitch, dove ha debuttato poche ore fa.

La modella è molto attiva sui social e i contenuti che posta ogni giorno sono sicuramente determinanti per tenere sempre viva la curiosità dei fan, ma anche quella degli haters.

Alle live di Prestes, infatti, non partecipano solo i suoi sostenitori ma anche le persone che non la apprezzano e che da oltre un anno continuano a criticarla per tutto quello che fa o che dice.