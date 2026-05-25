I primi quattro episodi di The 50 hanno riscosso molto successo e sul web sono in tantissimi ad attendere con ansia le nuove puntate. Stando alle anticipazioni che circolano in rete, la finale del reality sarà disponibile dal 5 giugno e ad arrivarci dovrebbe essere anche Helena Prestes, tra i concorrenti favoriti per la vittoria del montepremi da donare ad un follower.

La data dell'ultima puntata di The 50

Il debutto di Helena a The 50 non è passato inosservato, anzi in poche puntate la modella è riuscita a diventare leader del gruppo.

Per il momento su Prime Video sono disponibili solo quattro episodi, ma tra il 29 maggio e il 5 giugno saranno caricate tutte le puntate della prima edizione italiana del nuovo reality di Amazon.

La curiosità dei fan è tutta per i concorrenti che riusciranno a concludere l'avventura, ovvero quelli che si giocheranno la vittoria e il montepremi finale.

Il vincitore sarà ufficializzato solo alla fine dell'ultimo episodio, ma sul web stanno già circolando i nomi dei partecipanti che si sarebbero sfidati per il titolo.

Le indiscrezioni sui finalisti

Da giorni sul web si vocifera che a qualificarsi alla finale di The 50 sarebbero stati in cinque: Helena Prestes, Edoardo Tavassi, Matteo Diamante, Federico Fusca e Shaila Gatta.

Il reality Amazon è stato registrato lo scorso autunno, quindi è da mesi che i concorrenti sanno come sono andate le cose ma non possono rivelarlo per contratto.

Tra i personaggi che si sarebbero sfidati per la vittoria, uno sembrerebbe avere più chance degli altri: si dice che Helena sarebbe la favorita numero uno per la conquista del titolo e del montepremi da devolvere ad un follower.

Il riscatto di Helena dopo tanti secondi posti

Qualora le indiscrezioni sulla sua vittoria si rivelassero fondate, vorrebbe dire che Helena sarebbe riuscita a superare la "maledizione del secondo posto".

Sia a Pechino Express che al Grande Fratello, infatti, Prestes si è dovuta accontentare della medaglia d'argento, ma il suo riscatto potrebbe arrivare tra meno di due settimane (in particolare venerdì 5 giugno), quando su Prime Video sarà caricata la puntata finale della prima edizione italiana di The 50.