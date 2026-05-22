The 50 Italia ha debuttato su Prime Video da poche ore, ma la maggior parte dei sostenitori di Helena Prestes hanno già visto le quattro puntate che sono state caricate sulle piattaforma la notte scorsa. Visto che manca una settimana ai nuovi episodi del reality Amazon, Lorenzo Pugnaloni ha dato alcune anticipazioni su quello che dovrebbe dire e fare la modella: si dice che la 35enne parlerà a cuore aperto dell'amore che la lega a Javier Martinez, e nel farlo si mostrerà fragile come poche altre volte.

Esordio boom per Helena

Il debutto di Helena a The 50 non è passato inosservato: la modella, infatti, si è fatta valere in tutte le sfide che i concorrenti hanno dovuto affrontare nelle prime puntate che sono state caricate su Prime Video.

A colpire i fan è stata la capacità di Prestes di finire al centro dell'attenzione senza dover discutere (come hanno fatto altri partecipanti sin dall'esordio), anzi in alcune occasioni è sembrata quasi un pesce fuor d'acqua in un contesto che molti spettatori hanno definito "trash".

Il retroscena sui nuovi episodi

Se nelle prime quattro puntate di The 50 Helena ha avuto poco modo di raccontarsi, ma le cose dovrebbero cambiare già a partire dagli episodi che saranno disponibili dal 29 maggio.

Stando a quello che ha anticipato Lorenzo Pugnaloni sul web, la modella parlerà moltissimo di Javier e dell'amore che prova per lui e nel farlo emozionerà tutti.

In questo reality Prestes mostrerà anche un lato fragile del suo carattere, soprattutto quando si confiderà con i compagni sul ruolo fondamentale che ha Martinez nella sua vita da più di un anno.

La reazione del fandom

I fan più curiosi hanno già letto le anticipazioni sulle prossime puntate di The 50, e non hanno potuto non gioire per la notizia che Helena parlerà in modo emozionante di Javier.

"Questa è l'unica cosa che conta", "Non vedo l'ora di ascoltarla", "Lei ha sempre parlato benissimo di lui e sono certa che lo farà anche in questa occasione speciale", "Avrà sentito tantissimo la sua mancanza", "Una donna forte, ma con una fragilità che tocca il cuore", "Ci sono sempre l'uno per l'altra, il resto sono chiacchiere irrilevanti", si legge su X.