Mancano solo due giorni all'esordio di The 50 su Prime Video: da venerdì 22 maggio, infatti saranno disponibili le puntate del reality che vedrà cinquanta personaggi famosi l'uno contro l'altro. Sui social sono stati postati alcuni video con le anticipazioni di quello che accadrà al debutto: Helena Prestes e gli altri concorrenti parteciperanno a sfide e giochi all'interno di un'arena, dopodiché i meno abili andranno incontro all'eliminazione.

Gli spoiler delle prime puntate

La prima edizione italiana di The 50 è dietro l'angolo: dal 22 maggio, infatti, su Prime Video si potranno trovare le puntate del reality che è stato registrato qualche mese fa e al quale hanno partecipato cinquanta personaggi, un misto tra influencer e star del web.

Sui profili social della piattaforma sono stati postato alcuni video con le anticipazioni di quello che succederà nelle prime puntate: i concorrenti verranno messi alla prova con sfide che si svolgeranno all'interno di un'arena, e quelli che non le supereranno saranno eliminati definitivamente.

A Helena e agli altri partecipanti verrà chiesto di colpire un oggetto con delle palline, ma anche di fare "il gioco delle sedie" da bendati o di scattarsi foto di gruppo che saranno utili durante il percorso.

L'attesa dei fan di Helena

Una delle concorrenti più attese è sicuramente Helena, che dopo le riprese di The 50 ha svelato che non parteciperà ad altri reality-show da qui alla fine della sua carriera.

"Non vedo l'ora di vederla", "Sono troppo curiosa", "Chissà cosa ha combinato", "Sono super emozionata", "Per me se l'è cavata bene, come al solito", "Ci stupirà", "Già brilla in mezzo a tutto quel trash", si legge su X in questi giorni nel fandom della popolare modella.

Le liti e i rumor sul vincitore

Tra le altre anticipazioni che sono state date fino ad ora su The 50, ci sono quelle sulle liti tra alcuni concorrenti del cast.

Paola Caruso si scontrerà con diversi compagni d'avventura, ma anche Genny di Temptation Island avrà qualcosa da ridire quando si ritroverà faccia a faccia con un suo ex fidanzato.

La curiosità di molti è anche per come si comporteranno Helena e Shaila, di nuovo insieme in un reality dopo la rivalità al Grande Fratello, ma anche per chi riuscirà a vincere la prima edizione italiana di un reality attesissimo dal pubblico del web.