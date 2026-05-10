Oltre alle dirette quasi quotidiane su TikTok, Helena Prestes ha scelto di comunicare con i fan anche tramite il suo canale YouTube. Di recente, infatti, la modella ha pubblicato un video nel quale ha risposto ad alcune delle domande che chi la segue avrebbe voluto farle da tempo. A colpire molti utenti sono state le parole con le quali la 35enne ha spiegato che per il momento non metterà su famiglia con Javier Martinez perché entrambi hanno progetti importanti a cui dedicarsi.

Le dolci parole di Helena

La storia d'amore tra Helena e Javier procede a gonfie vele, ma chi sogna di vederli sposi o genitori dovrà attendere ancora un bel po'.

In un video che ha postato su YouTube nei giorni scorsi, infatti, la 35enne ha risposto così a chi le ha chiesto se lei e il compagno metteranno su famiglia a breve: "No, è ancora presto. Ci penso tanto e sarebbe bellissimo, ma ho altri piani in questo momento".

Anche se con dolcezza, dunque, Prestes ha rimandato al futuro il progetto di avere un figlio con l'uomo che ama e con il quale fa coppia da più di un anno.

La frecciatina in live

Oggi, 10 maggio, Helena ha fatto una lunga live su TikTok e ha lanciato diverse stoccate a chi continuava a mettere in discussione la sua storia d'amore con Javier solo perché sono lontani per motivi di lavoro.

"Parlo con lui tutti i giorni, smettetela di farvi storielle nella testa.

Basta, è passato un anno", ha detto la modella rivolgendosi agli haters che stavano infastidendo sia lei che i fan che volevano seguire la diretta da New York in pace.

Io parlo con Javi tutti i giorni

non fatevi storielle in testa, è passato un anno

ma fatevi una vita e rassegnatevi#helevier pic.twitter.com/mnl2jNPfAM — Natascia Bertoldo (@MariaZappato) May 10, 2026

Il supporto del fandom

Le risposte pungenti di Helena agli haters fanno esultare tutte le persone che non sopportano più gli attacchi che gli Helevier ricevono quotidianamente da più di un anno.

"Basta, fatevi una vita", "Rassegnatevi", "Li asfalta sempre con eleganza, che regina", "Solo lei può mandare via gli haters cantando una canzone dei Teletubbies, è unica", "La amo", "Sa essere dolce anche quando li manda a quel paese", "Brava, così si fa", "Avete rotto le scatole", "Ha ragione, è passato un anno", "Non vi sopporto più io, immagino lei quanto è piena", "Lasciateli stare", "La gente è folle", "Mollateli", si legge su X nelle ultime ore.