Anche se si trova in America per motivi di lavoro, Helena Prestes non dimentica i fan e quasi tutti i giorni cerca di comunicare con loro in live. Nel corso di una diretta che ha fatto di recente su TikTok, la 35enne si è lasciata andare ad una confidenza che ha emozionato le persone che la seguono e che sanno bene quanto desidererebbe una famiglia tutta sua.

Le dichiarazioni di Helena in diretta

Le live su TikTok sono uno degli strumenti con i quali Helena riesce a comunicare con i fan, forse il più immediato e apprezzato.

L'altra sera la modella ha scelto di chiacchierare con i followers mentre si preparava e ad un certo punto ha detto una cosa che ha toccato il cuore di tutti.

"Se avrò un figlio, la sua stanza sarà piena di orsi. Io amo gli orsi", ha dichiarato Prestes dopo aver visto un regalo che le avevano appena inviato che era un cappellino a forma di orsacchiotto di peluche.

"Orso" è anche il soprannome di Javier, il compagno della 35enne che a breve dovrebbe raggiungerla in America.

H:"è molto bello questo,io penso che se ho un figlio la stanza sarà solo di orso..io amo gli orsi"

E quanto lo sappiamo Hele🫠😍🐻#helevier lang:it#prestinez pic.twitter.com/3w8j8xFMtl — Minuetts_ (@minuetts) May 7, 2026

La reazione dei fan

Sono bastate queste poche parole di Helena per commuovere i fan più affezionati, e ciò si evince anche da quello che hanno scritto sui social dopo la fine della live.

"Ama gli orsi? Lo sappiamo benissimo", "Che bello", "Quella stanza sarà stupenda", "Che cucciola", "Mi sono sciolta ascoltandola", "Ormai la conosciamo bene", "Niente che non sapevamo già", "Come si fa a volere male ad una persona così dolce?", "Tutti amiamo gli orsi", "Tenera", "Glielo auguro con tutto il cuore", si legge su X.

Il rumor sulla partecipazione a The 50 Italia

Nelle ultime ore sul web si è parlato di Helena anche per un'indiscrezione che si è diffusa su come sarebbe andata la sua partecipazione a The 50 Italia.

Stando a quello che ha svelato Deianira Marzano su Instagram, la modella sarebbe riuscita a sbaragliare la concorrenza e ad aggiudicarsi la vittoria del nuovo reality targato Amazon.

Per scoprire se le cose sono andate davvero così, però, i fan di Prestes dovranno pazientare ancora due settimane: le puntate del format saranno pubblicate su Prime Video venerdì 22 maggio e solo allora si saprà come sono andate le sfide tra i cinquanta personaggi famosi del cast.