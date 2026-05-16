L'avventura americana di Helena Prestes prosegue, ma tra un impegno di lavoro e l'altro la modella trova sempre il tempo per fare due chiacchiere con le persone che la seguono sui social. Nel corso di una live che ha fatto di recente su TikTok, ad esempio, la 35enne si è lasciata andare a dolci confidenze sui complimenti che le farebbe il fidanzato Javier Martinez tutti i giorni.

Il tenero racconto di Helena

Alla fine di maggio Helena dovrebbe tornare in Italia, ma nel frattempo si sta dividendo tra impegni di lavoro e chiacchierate in live con i fan.

L'altra sera la modella ha scelto di condividere con i suoi follower un retroscena sul suo rapporto con Javier, in particolare quello che le direbbe quasi tutti giorni.

"Lui mi dice che sono più bella senza trucco, che ho tutto bello. Mi fa solo complimenti", ha raccontato Prestes mentre cercava di spiegare perché preferisce mostrarsi al naturale sui social, soprattutto al di fuori dei contesti lavorativi.

Hele è talmente bella che ad Javi piace senza trucco e poi ci sono le povere illuse che si sparano filtri su filtri o si modificano proprio la faccia nelle foto

continuate a sognare non vi resta altro pic.twitter.com/eNVV3t34Kz — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) May 14, 2026

I complimenti del fandom

Tutti i fan di Helena sembrano concordare con Javier sul fatto che sarebbe più bella al naturale, quindi senza trucco.

"Lei è così bella e poi c'è gente che usa mille filtri per modificarsi le foto", "Una bellezza come la sua ve la sognate", "C'è chi si cambia i connotati e chi si mostra com'è davvero", "Javier l'ha sempre detta questa cosa, anche quando erano al Grande Fratello", "Lei è strepitosa", "Un raggio di sole", "Stupenda", "La sua bellezza sta nella semplicità", "Divina", si legge su X in questi giorni.

La secca smentita di Javier

Helena e Javier non si vedono da circa venti giorni, ma il loro rapporto è più solido che mai.

Nel corso di una live che ha fatto sul suo profilo di TikTok in settimana, infatti, Martinez ci ha tenuto a ribadire che la sua storia d'amore procede a gonfie vele nonostante la fidanzata si trovi dall'altra parte del mondo.

"Lei è a New York per lavorare. Non ci siamo lasciati, smettetela di dire queste cose", ha tuonato il 31enne contro chi continuava a punzecchiarlo in diretta.

Stando a quello che è emerso nelle ultime ore, la modella dovrebbe tornare in Italia entro la fine di maggio per partecipare ad un evento che si svolgerà tra Napoli e Capri.