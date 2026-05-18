L'avventura americana di Helena Prestes sta per volgere al termine ed è stata lei stessa a comunicarlo ai fan in questi giorni. Tramite i suoi seguitissimi canali social, infatti, la modella ha fatto sapere che dal 29 al 31 maggio sarà a Capri per il Vip Champion e che quindi a brevissimo prenderà un aereo che la riporterà in Italia dopo quasi un mese.

Le parole di Helena sui social

Dopo aver ripreso completo possesso del suo canale esclusivo su Instagram, Helena ha fatto un annuncio che ha reso felici tutte le persone che la seguono sui social.

"Volevo dirvi che 29, 30 e 31 maggio sarò a Capri per l'evento di Vip Champion.

Chi non va, perde. Io sto già facendo la valigia, ciao", ha detto Prestes in un video che è stato pubblicato sui suoi account nel weekend.

Esattamente com'è successo un anno fa, la modella inaugurerà la sua estate in Campania partecipando a diversi eventi di beneficenza con altri personaggi famosi (tra i quali dovrebbe esserci anche Javier).

anche quest'anno Capri sarà benedetta dalla bellezza e dalla simpatia dell'uragano Prestes✨💫 pic.twitter.com/7L7JFTj2K2 — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) May 16, 2026

La reazione del fandom

La notizia della sua partecipazione al Vip Champion ha indirettamente confermato che a brevissimo Helena tornerà in Italia e riabbraccerà il fidanzato Javier dopo un lungo periodo di lontananza per motivi di lavoro.

"Anche quest'anno Capri sarà benedetta dalla bellezza e dalla simpatia dell'uragano Prestes", "Finalmente torna a casa" "Javier è più impaziente di noi", "Non vedo l'ora", "Sarà speciale come l'anno scorso", "Che bella notizia", "L'America è bella, ma direi che è arrivato il momento di tornare a casa", si legge su X in questi giorni.

Il commento alla foto di Javier

Nelle ultime ore Helena ha strappato un sorriso ai fan commentando in modo ironico una foto che Javier ha postato su Instagram.

La modella ha condiviso sul suo account lo scatto del fidanzato in ascensore e accanto ha aggiunto la sua faccia sbalordita: "Eh? Questa è la mia reazione quando lo vedo".

Non è la prima volta che Prestes si complimenta in maniera simpatica con il fidanzato, anzi nel fandom di coppia c'è chi aspetta i suoi commenti tra il serio e il faceto quando Martinez pubblica un selfie o uno scatto dove mette in mostra il suo corpo scolpito da anni di duro allenamento.