Molti fan sono convinti che tra Helena Prestes e Shaila Gatta non correrebbe buon sangue, ma la realtà sembrerebbe essere un'altra. Sia la modella che la ballerina, infatti, nelle scorse ore hanno deciso di esporsi per smentire chi pensa che sarebbero rivali ad un anno mezzo di distanza dall'esperienza al Grande Fratello: l'ex velina, in particolare, ha chiarito che a The 50 non ci sarebbe stato nessun problema con quella che un tempo era la sua antagonista televisiva numero uno.

Nessuno scontro a The 50

Qualche mese fa Helena e Shaila si sono ritrovate sul set di The 50, ma durante le riprese non sarebbe accaduto quello che in tanti si aspettavano.

Nelle prime sette puntate, infatti, le due storiche ex rivali del Grande Fratello non hanno avuto scontri, anzi in alcune occasioni si sono anche alleate per vincere le prove ed eliminare i concorrenti più "scomodi".

Tra gli spettatori del reality c'è chi è rimasto stupito dal comportamento di Prestes e Gatta, ma sono state loro stesse a spiegare cos'è successo al castello e perché non hanno litigato come all'interno della casa più spiata d'Italia.

Le parole a sorpresa di Helena e Shaila

Shaila è stata la prima ad esporsi sui social, e lo ha fatto rispondendo al commento di un'utente che le ha scritto "Te la mangia Helena, dea".

"Chi è in pace con sé stesso, non vede rivali ovunque. Ci sono i giochi e le esperienze, ma tutti i percorsi iniziano e finiscono.

La vita vera è sempre stata altro", ha replicato la ballerina tra lo stupore generale.

Anche Prestes ha smentito chi sostiene che a The 50 avrebbe sussurrato ad un concorrente di non rivolgere la parola a Shaila: "Sì, sbagli".

Insomma tra le storiche ex rivali del GF sembra essere tornato il sereno e forse anche i loro fan dovrebbero cominciare a seppellire l'ascia di guerra e godersi questa pace.

per chi non sa ancora,c’è lo screen

dai facciamo un po’ di drama 🥰

( profilo ufficiale di helena) pic.twitter.com/XamyJVoXpR — 𝓱𝓲𝓵𝓵𝔂🍓 (@Romanticvibees_) May 31, 2026

I commenti sui social

Le belle parole che Helena e Shaila hanno speso l'una per l'altra hanno colpito tutti, in particolare chi ha seguito l'edizione del GF alla quale hanno partecipato.

"Questa si chiama maturità", "Alleatevi e andate a vincere The 50", "Sembra uno scherzo, ma è tutto vero", "Mi commuovo", "All'inizio andavano d'accordo nella casa, quindi non è così strana questa tregua", si legge su X in questi giorni.