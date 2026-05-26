La prima edizione italiana di The 50 sta riscuotendo un discreto successo, e secondo molti il merito sarebbe del cast che è stato scelto. Helena Prestes ha subito rubato la scena alla maggior parte degli altri concorrenti e dopo solo quattro episodi ha avuto un aumento di followers piuttosto evidente e una serie di complimenti da amici e persone comuni.

Il boom di Helena su Prime Video

Per il momento su Prime Video sono stati caricati solo quattro episodi di The 50 Italia, ma sembrano essere bastati per conquistare il pubblico.

La quarta puntata è stata dominata da Helena, che ha vinto diverse sfide e ha cominciato a mettere in atto alcune strategie per andare il più avanti possibile nel gioco.

L'esordio di Prestes in questo reality è stato un successo sotto vari punti di vista: come hanno fatto notare alcuni fan, negli ultimi giorni il numero di followers della modella su Instagram è aumentato considerevolmente e ciò dovrebbe dipendere dall'exploit che ha avuto nel nuovo format di Amazon.

I complimenti sui social

Che piaccia o no Helena è un "animale da reality", nel senso che si sa destreggiare benissimo tra gare e dinamiche pur di raggiungere l'obiettivo principale, quello della vittoria.

"Non c'è niente da fare, sarà sempre la più rilevante", "Lei non è una concorrente, ma la concorrente", "Riesce ad essere protagonista ovunque va", "La numero uno", "Una garanzia", "I reality sono il suo pane, nessuno li sa fare bene come lei", "Magnetica e vincente", "Un successo innegabile", si legge su X in questi giorni.

Il commento sulle prime puntate

Anche Helena ha voluto dire la sua sui primi quattro episodi di The 50 Italia: qualche ora fa, infatti, la modella ha deciso di esporsi facendo il nome della concorrente che le ha suscitato più simpatia all'inizio del percorso.

"La Giss mi fa ridere troppo", ha scritto Prestes su X a ridosso del suo ritorno a casa dopo un mese trascorso in America per lavorare.

I fan si sono divisi su questo tema: alcuni hanno concordato con la 35enne sull'esuberanza della tiktok, altri hanno espresso un parere opposto, ovvero che la ragazza avrebbe atteggiamenti eccessivamente sopra le righe e quindi poco spontanei.