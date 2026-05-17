Negli ultimi mesi Helena Prestes si è lamentata spesso del malfunzionamento del suo canale esclusivo di Instagram, anzi in alcuni casi se l'è presa anche con chi lavora per Meta sostenendo che l'avrebbero danneggiata nella sua professione. Lo scorso 16 maggio, però, la modella ha potuto festeggiare perché lo spazio dedicato solo agli abbonati è tornato al 100% dopo un lungo periodo.

Bella notizia per i sostenitori di Helena

"Non pagherò per la spunta blu", ha detto Helena nei giorni scorsi quando cercava di risolvere il problema che ha portato al malfunzionamento del suo canale per soli abbonati.

La modella ha provato a chiedere assistenza per circa due mesi, ma solamente nelle ultime ore è riuscita a riprendere il completo possesso dello spazio social in cui posta contenuti solo per i fan che pagano un abbonamento per vederli.

"Siamo tornati con l'esclusivo", ha scritto Prestes su X per informare il suo fandom della bella notizia.

Il canale esclusivo è tornato!!!!!

Ci è voluto del tempo e perseveranza si, assolutamente ma non ha mai mollato e non è mai scesa a compromessi.

Tigri si nasce,le altre sono solo delle micette 💅🏻🤍#heleners https://t.co/jVn6bNdjOd pic.twitter.com/5QVDUkpYTA — Alina06 (@AlinaChelaru06) May 17, 2026

L'affetto e la pazienza dei fan

Nei giorni scorsi Helena ha lamentato la perdita di circa 200 abbonati a causa del malfunzionamento del suo canale esclusivo, ma i fan più fedeli non le hanno voltato le spalle in questo momento di difficoltà.

"Ci è voluto tempo e perseveranza, ma non hai mai mollato e per questo siamo fieri di te", "Lo sapevo che ci sarebbe riuscita senza scendere a compromessi", "Finalmente è tornata", "Ci è riuscita senza pagare la spunta blu, che donna", "Chi è andato via può anche non tornare", "Che forza che ha questa donna", si legge su X nelle ultime ore.

L'annuncio sul ritorno in Italia

Un'altra bella notizia che è arrivata in queste ore è quella dell'imminente ritorno di Helena in Italia.

Come ha annunciato la stessa Prestes in un video che ha postato sui social, dal 29 al 31 maggio sarà ospite di un evento benefico che si terrà a Capri.

La modella ha già partecipato al Vip Champion un anno fa insieme a Javier, e anche nel 2026 è nella lista dei personaggi famosi che sono stati invitati (dovrebbe esserci anche Martinez).

Visto questo impegno all'orizzonte, a brevissimo la 35enne farà le valigie e lascerà New York, dove si è trasferita alla fine di aprile per fare casting e per lavorare su alcuni progetti.