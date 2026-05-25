L'avventura americana di Helena Prestes è agli sgoccioli: entro il fine settimana, infatti, la modella tornerà in Italia e riprenderà la sua vita di sempre, tra impegni di lavoro e momenti con il fidanzato Javier Martinez. Gli ultimi giorni a New York, però, la 35enne li sta trascorrendo con la sorella e le amiche, e gli scatti che stanno pubblicando stanno ricevendo moltissimi apprezzamenti.

Elogio alla bellezza di Helena

Il soggiorno di Helena a New York sta per finire: il 29 maggio, infatti, Prestes sarà a Capri per il Vip Champion e ciò vuol dire che rientrerà in Italia a brevissimo.

Nei giorni scorsi la modella ha posato per foto e selfie di gruppo con la sorella e alcune amiche, e tutti questi scatti hanno conquistato chiunque li abbia visti.

La 35enne, in particolare, è apparsa raggiante e in forma nelle ultime immagini dall'America e in tanti hanno notato che con il passare del tempo sarebbe sempre più bella.

il gusto è soggettivo ma la bellezza è oggettivamente e Helena Prestes è oggettivamente tra le donne più belle del mondo ✨ pic.twitter.com/rd0T4UeauD — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) May 24, 2026

Le belle parole dei fan

Le foto che Helena ha scattato a New York in questi giorni hanno incantato tutto il suo fandom, infatti sui social si possono trovare tantissimi commenti pieni di complimenti per la modella.

"Il gusto è soggettivo, ma la sua bellezza è oggettiva", "Tra le donne più belle del mondo", "Chi non riconosce la sua bellezza mente sapendo di mentire", "Stupenda", "Tanta roba", "Oserei dire che è perfetta", "La più bella", "Non ha rivali", "Incantevole", "Bella nella sua semplicità", si legge su X.

Il boom a The 50 Italia

In questi giorni Helena è al centro dell'attenzione anche per l'esordio a The 50 Italia, un nuovo reality che ha già appassionato il pubblico amante del genere.

La modella si è subito ritagliata uno spazio da protagonista vincendo le sfide dei primi episodi e alleandosi con i personaggi che potrebbero aiutarla ad andare avanti nel gioco il più possibile.

Diversi concorrenti hanno elogiato la strategia di Prestes sin dalle prime puntate, ma la corsa verso la vittoria finale è ancora molto lunga e potrebbe ancora succedere di tutto.

Si vocifera che la 35enne sarebbe tra i principali candidati al trionfo (il format è stato registrato mesi fa), ma se vincerà o meno si saprà solo venerdì 5 giugno, quando sarà disponibile l'ultimo episodio.