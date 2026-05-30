La prima edizione italiana di The 50 sta per concludersi, ma i telespettatori sembrano aver già scelto la concorrente migliore del cast. Nei sette episodi che sono stati caricati su Prime Video fino ad ora, Helena Prestes ha dimostrato di sapere giocare in modo perfetto: tra strategie e finte alleanze, infatti, la modella è riuscita a salvarsi da un'eliminazione che sembrava quasi certa.

Il colpo di scena a The 50

Negli episodi di The 50 che sono stati pubblicati venerdì scorso è successo di tutto: il gruppo ha eliminato personaggi di spessore come Antonella Elia e Floriana Secondi, ma l'uscita più discussa è stata quella di Eva Grimaldi.

L'attrice non è stata salvata dai compagni d'avventura, ma a condannarla è stata la leader Helena, che con astuzia e intelligenza ha convinto gli altri che mandarla via sarebbe stata la scelta migliore.

"Io le sputo in faccia", ha detto la donna subito dopo aver lasciato il castello.

Fino ad ora le strategie di Prestes si sono rivelate tutte vincenti, infatti grazie alle alleanze che ha stretto la modella è riuscita a scamparsi un'eliminazione che sembrava quasi scontata.

I concorrenti, infatti, hanno avuto la possibilità di escludere la 35enne dalla gara, ma sorprendentemente non lo hanno fatto e al suo posto hanno sacrificato La Giss.

Le scuse di Eva a Helena

Le dure parole che Eva ha riservato a Helena dopo l'eliminazione non sono piaciute a nessuno, e lei stessa ha fatto mea culpa sui social.

"Ho rivisto quella scena e ci sono rimasta male, perché io non sono questa. Nella vita si può sbagliare e la cosa più importante è chiedere scusa", ha detto l'attrice in un video che ha postato su Instagram e nel quale ha taggato la modella di origini brasiliane.

Attesa per la proclamazione del vincitore

Sarà Helena la vincitrice di The 50? I fan se lo stanno chiedendo da settimane, ma solo venerdì 5 giugno avranno una risposta.

Al termine dell'ultimo episodio di quest'edizione del reality Amazon, infatti, verrà eletto il miglior concorrente e sarà colui/lei che riuscirà a superare tutte le prove proposte dal Leone.

Il montepremi finale, invece, sarà interamente devoluto ad un follower del vincitore.