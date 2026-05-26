Dov'è Helena Prestes? I fan se lo stanno domandando da circa 24 ore, ovvero da quando la donna ha cominciato a postare contenuti che sono stati interpretati come un saluto a New York. Nell'attesa di sapere se è tornata in Italia o non ancora, molti curiosi si sono soffermati sulla pungente risposta che la modella ha dato a chi le ha chiesto di vedere di più del suo lavoro.

Ultime novità sul ritorno a casa di Helena

Per circa 24 ore Helena non ha postato nulla su Instagram (cosa abbastanza insolita) e ciò ha portato molti fan a ipotizzare che potrebbe aver lasciato New York per fare ritorno in Italia dopo un mese.

Nel primo pomeriggio di oggi, 26 maggio, la modella ha pubblicato alcuni vecchi scatti nella Grande Mela, immagini con le quali sembra aver salutato la città che l'ha ospitata nelle ultime settimane.

Al momento, però, Prestes non ha ancora svelato dove si trova e secondo alcuni potrebbe non farlo prima del weekend, quando volerà a Capri con Javier per partecipare al Vip Champion.

Le teorie dei fan

Un parere che condividono molti sostenitori è quello secondo il quale Helena potrebbe ufficializzare il suo ritorno in Italia solo tra qualche giorno, dopo essersi goduta un po' di tempo con il fidanzato a Lecco.

"Capite che dopo un mese noi non siamo il loro primo pensiero?", "Sicuramente saranno in viaggio di nozze", "Non vogliono essere disturbati e hanno ragione", "Fatevi gli affari vostri", "Lasciamoli in pace, non si vedevano da molto tempo", si legge su X in queste ore.

La replica da applausi su Instagram

Sempre nelle ultime ore Helena ha attirato l'attenzione dei fan con una risposta che ha dato a chi le ha chiesto di vedere di più delle cose alle quali ha lavorato a New York.

"Ma quando vedremo tutto?", ha domandato un'utente di Instagram sotto all'ultimo post di Prestes.

La replica della diretta interessata è stata immediata e un po' pungente: "Non è televisione, io faccio la modella".

Con poche parole, dunque, la 35enne ci ha tenuto a sottolineare che la sua professione non è quella di intrattenere la gente e se usa i social lo fa solo per condividere alcuni momenti del suo quotidiano con le persone che si sono affezionate a lei in questi anni.