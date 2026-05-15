Da oggi, 15 maggio, sul web si potrà votare per i concorrenti di The 50 Italia, o meglio per chi avrebbe più chance di vincere. I sostenitori di Helena Prestes si stanno mobilitando sui social per dimostrarle affetto e supporto in questa nuova esperienza, con la consapevolezza che se dovesse trionfare uno di loro si aggiudicherà il premio finale.

Le regole per supportare Helena

A partire da oggi, e per le prossime due settimane, i fan di Helena potranno votarla come possibile vincitrice di The 50.

Fino al 4 giugno, infatti, in rete si potrà esprimere un parere sui concorrenti del nuovo reality di Amazon, o meglio si potrà votare per quello/a che avrebbe più chance di trionfare nella prima edizione italiana.

I sostenitori di Prestes si stanno mobilitando per dimostrarle affetto e vicinanza in questa nuova avventura professionale, anche perché se lei dovesse vincere uno di loro di aggiudicherà il premio finale.

Secondo le regole del format che sarà disponibile su Prima Video dal 22 maggio, infatti, il montepremi in palio andrà ad un follower del partecipante che si classificherà al primo posto.

🚨 Prime Video Italia ha divulgato nuove informazioni sul reality “The 50”, in arrivo il 22 maggio su Prime Video! 👀🦁✨



Il pubblico potrà votare il concorrente che pensa vincerà il programma, e il premio finale verrà consegnato a uno dei follower del vincitore 🏆



📌 Come… pic.twitter.com/eEoNzB41N1 — Update Helena Info (@infoprestes) May 14, 2026

Le mosse del fandom

Sui social stanno nascendo dei veri e propri gruppi per votare in massa per Helena, che secondo le indiscrezioni del web sarebbe tra i principali candidati alla vittoria della prima edizione italiana di The 50.

"Iscriviamoci e votiamo la nostra Helena", "Facciamoci valere, mi raccomando", "Questo è lavoro per lei, sosteniamola anche a distanza", "Pronti a scatenare l'inferno", "C'è un solo nome da votare, Helena", "Vamos", "Seguiamo bene le istruzioni", "Forza Helena", si legge su X in questi giorni.

I rumor sulle puntate registrate

The 50 Italia è stato registrato lo scorso autunno, ma in questi mesi sono trapelate pochissime anticipazioni su quello che è accaduto tra i tantissimi personaggi del cast.

Secondo voci tutte da verificare, Helena avrebbe sbaragliato la concorrenza e sarebbe arrivata a giocarsi la vittoria con pochi altri partecipanti, ma l'esito della sfida finale sarebbe top secret.

Soltanto guardando le puntate su Prime Video, infatti, si scoprirà quale concorrente ha trionfato in questo nuovo format di Amazon.