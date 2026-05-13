Alcune foto che Helena Prestes ha pubblicato di recente su Instagram hanno fatto breccia nel cuore dei fan, infatti sono state repostate ben 122.000 volte. Lo shooting che la modella ha fatto a New York ha conquistato anche le amiche Dayane Mello e Stefania Orlando, che l'hanno riempita di complimenti sempre sui social.

Il boom degli scatti oltreoceano

La vita di Helena a New York si divide tra lavoro e momenti di relax con le amiche, e probabilmente sarà così ancora per un paio di settimane.

Qualche ora fa Prestes ha pubblicato su Instagram una serie di foto che le hanno fatto da quando è in America, uno shooting in cui ha messo in mostra bellezza, solarità e carisma.

"Sfumature di Helena", ha scritto la modella nella didascalia di un post che in meno di 24 ore ha fatto incetta di like, commenti e soprattutto condivisioni.

Il successo di Helena sul web

Come hanno fatto notare alcuni attenti fan, questi scatti di Helena sono stati repostati più di 122.000 volte, un vero e proprio record se si pensa che la modella ha 466.000 followers su Instagram.

"Incredibile il numero di repost, solo lei", "I repost sono più importanti dei like", "Sono così felice per lei", "Si merita tutto questo successo", "La gente la ama e questo lo dimostra", "Sono contenta che viene sostenuta anche nel lavoro e non solo per la coppia", "Il duro lavoro paga", "Like e repost sono reali, lo stesso non si può dire per altri profili", "Mi fa tanto piacere vedere l'amore che riceve tutti i giorni sul web", "La nostra Helena è unica", si legge su X in queste ore.

I messaggi d'affetto delle amiche

Questo shooting che Helena ha fatto a New York è piaciuto molto anche a due persone che sono nella sua vita e la sostengono spesso a distanza.

"Sei splendida", ha scritto Stefania Orlando sotto il post dell'amica che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello poco più di un anno fa.

Il commento che ha conquistato i fan, però, è quello di Dayane Mello: "Sorriso bellissimo", sono le parole che la modella ha usato per complimentarsi con l'amica sui social.

Tra i migliaia di like c'è anche quello di Javier, che da circa due settimane è da solo a Lecco nella casa che la modella ha comprato qualche mese fa.