Nelle scorse ore è arrivato l'ennesimo riconoscimento per Helena Prestes, un omaggio da parte di un fotografo che da anni collabora anche con Vogue Thailand. Gerson Lirio ha pubblicato su Instagram alcuni scatti che ha realizzato sul red carpet del Festival di Cannes nel 2025 e tra le varie star che ha immortalato c'è anche la modella di origini brasiliane.

Nuovo riconoscimento per Helena

La carriera di Helena è in forte ascesa e da un po' di tempo a questa parte sembra aver preso una piega sempre più internazionale.

Mentre Prestes si trova in America per lavorare a diversi progetti, un produttore e fotografo che collabora anche con Vogue Thailand l'ha inserita nella lista delle dive che hanno sfilato sul red carpet del Festival di Cannes un anno fa.

Sul profilo Instagram di Gerson Lirio, infatti, si possono trovare gli scatti della modella brasiliana subito dopo quelli di Angelina Jolie, Bella Hadid e Halle Berry, tutte star che hanno partecipato alla manifestazione cinematografica nel 2025.

Con l’arrivo del Festival di Cannes 2026 sempre più vicino 🎬✨, il fotografo Gerson Lirio ha ricordato alcuni dei suoi lavori realizzati per Vogue Thailand — e tra questi c’è anche Helena Prestes 🤍



Nelle stories, Gerson ha condiviso nuovamente uno degli scatti della modella… pic.twitter.com/RH2pgHfAiz — Update Helena Info (@infoprestes) May 6, 2026

L'orgoglio del fandom

Quest'importante omaggio non ha lasciato indifferenti i fan di Helena, anzi sui social c'è chi si è esposto per dirsi fiero dei traguardi che sta raggiungendo la modella.

"Vederla tra star come Angelina Jolie e Bella Hadid è incredibile", "Credo non ci sia nulla da aggiungere", "Siamo orgogliosi di te", "Mi viene da piangere", "Vola", "Brilla di luce propria", "La vera protagonista", "Che regina", "Unica", "Lei continua a collezionare successi", "Complimenti", si legge su X in queste ore.

Il ritorno a New York

Dopo aver trascorso qualche giorno a Miami, Helena ha preso un aereo che l'ha riportata a New York, la città dove vivrà per almeno un mese per motivi di lavoro.

La modella è in compagnia di una cara amica, ma nel weekend ha potuto riabbracciare la nonna e altri parenti che non vede spesso a causa della lontananza.

Prestes non si è ancora sbilanciata sui progetti ai quali lavorerà in America, per questo la curiosità dei fan è alle stelle.

Per quanto riguarda Javier, al momento è ancora in Italia per ultimare il trasloco e per prendersi cura del cane della fidanzata, che è diventato un punto di riferimento anche per lui.