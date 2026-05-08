The 50 Italia debutterà su Prime Video il 22 maggio, ma Deianira Marzano sostiene di sapere come si sarebbe conclusa l'avventura dei personaggi famosi che hanno accettato di partecipare a questo nuovo reality di Amazon. Stando a quello che si legge su Instagram in queste ore, Helena Prestes avrebbe vinto tutte le sfide e si sarebbe aggiudicata il titolo e il montepremi che dovrebbe essere devoluto ad un suo follower.

L'indiscrezione prima dell'esordio in televisione

Mancano esattamente due settimane al debutto di The 50 in Italia: il 22 maggio, infatti, su Prime Video saranno caricate le puntate del reality che è stato registrato dopo l'estate e che ha un cast ricchissimo (cinquanta tra influencer, personaggi tv e star del web).

Tra i concorrenti più attesi dal pubblico c'è sicuramente Helena, che ha accettato di partecipare a questo nuovo programma per testare le sue abilità fisiche e non solo.

In queste ore Deianira Marzano ha attirato l'attenzione di molti svelando un retroscena su come sarebbero andate le cose durante le riprese di The 50, in particolare alla fine.

"La vincitrice è stata Helena", ha scritto l'esperta di gossip in una storia che ha postato sul suo account di Instagram questo venerdì.

La reazione dei fan di Helena

L'indiscrezione che ha lanciato Deianira Marzano va presa con le pinze perché, per il momento, non è supportata da prove, ma sul web se ne sta parlando moltissimo.

"Non vedo l'ora di scoprire tutto", "Quanto manca al 22 maggio?", "Helena è unica, chi poteva vincere se non lei?", "Se mi sta illudendo faccio la pazza", "Come fa a sapere chi ha vinto?", "Non so se posso fidarmi", "Il finale di un programma così non si dovrebbe spoilerare, non è giusto", "Io starei molto calma", "Deianira non ci prende mai, non mi fido", "Spero che questo non porti sfortuna", si legge su X in queste ore.

La decisione sui reality

Non molto tempo fa Helena ha dato una notizia molto importante ai suoi fan, ovvero li ha informati del fatto che non parteciperà più a reality.

Dopo essersi messa alla prova all'Isola dei famosi, Pechino Express, Grande Fratello e ora The 50, la modella ha scelto di dire "basta" a questo genere di programmi tv.