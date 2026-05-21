The 50 Italia debutterà su Prime Video venerdì 22 maggio, ma sul nuovo numero di Lollo Magazine si possono trovare alcuni importanti spoiler. Come ha anticipato anche Lorenzo Pugnaloni su Instagram, alla finale del reality di Amazon si sarebbero qualificati Helena Prestes, Shaila Gatta, Federico Fusca, Edoardo Tavassi e Matteo Diamante; a trionfare, però, sarà solo uno dei cinquanta concorrenti del cast.

L'indiscrezione un giorno prima del debutto

A meno di 24 ore dall'esordio di The 50 su Prime Video, sul web si sono diffuse interessanti indiscrezioni sui protagonisti e su come sarebbero andate le sfide durante le registrazioni delle puntate.

Stando a quello che si legge sul web oggi, 21 maggio, dei cinquanta concorrenti del cast solamente in cinque avrebbero raggiunto la finalissima.

Il vincitore della prima edizione italiana del reality Amazon, dunque, si dice che dovrebbe essere uno tra Helena, Shaila, Fusca, Diamante e Tavassi.

I personaggi appena citati sarebbero arrivati fino alla fine di un percorso difficile sia fisicamente che emotivamente, ma per merito avrebbero sbaragliato la concorrenza.

Chi sono i presunti finalisti di The 50

I nomi dei finalisti di The 50 Italia saranno ufficializzati solo quando verranno pubblicate tutte le puntate su Prime Video, quindi quello che circola in rete in queste ore è un retroscena da prendere con le pinze.

Secondo i rumor del web, però, a giocarsi la vittoria della prima edizione del nuovo reality sarebbero cinque personaggi molto diversi tra loro: Helena (modella, imprenditrice e da circa un anno anche star dei social), Shaila (ballerina ed ex del GF), Federico Fusca (chef noto anche in rete), Edoardo Tavassi (fratello di Guendalina e famoso ex gieffino) e Matteo Diamante (influencer).

Ultimo reality per Helena

Quello che esordirà domani su Prime Video sarà l'ultimo reality per Helena.

Dopo aver partecipato al Grande Fratello, all'Isola dei famosi e a Pechino Express, infatti, la modella ha deciso di dire "basta" a questo genere di programmi tv e di concentrarsi su altro.

Questa scelta non riguarda eventuali ospitate in trasmissioni come Verissimo o game show dove la 35enne potrebbe mettere in mostra altri lati del suo carattere.