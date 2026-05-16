Quanto manca al ritorno di Helena Prestes in Italia? I fan se lo stanno chiedendo da giorni e forse poche ore fa è stata proprio la loro beniamina a dare un piccolo spoiler a riguardo. Stando a quello che ha dichiarato in una live che ha fatto su TikTok, a fine maggio la modella dovrebbe essere ospite di un evento che si terrà a Napoli e ciò collocherebbe la sua data di rientro dall'America tra meno di due settimane.

L'anticipazione sul futuro di Helena

Sono passate quasi tre settimane da quando Helena ha lasciato l'Italia per motivi di lavoro e sono in molti a domandarsi quando tornerà.

Forse per scaramanzia Prestes ha sempre evitato di svelare la data precisa del suo ritorno a casa, ma nel corso di una live che ha fatto di recente su TikTok sembra aver dato un'anticipazione piuttosto chiara sul periodo in cui ciò dovrebbe accadere.

Chiacchierando con i fan in diretta, infatti, la modella si sarebbe lasciata andare ad un piccolo spoiler sul suo futuro professionale: la 35enne avrebbe detto che a fine maggio parteciperà ad un evento che si terrà a Napoli, e ciò ha portato molti a pensare che dovrebbero mancare meno di due settimane alla fine della sua trasferta americana.

La teoria sull'ospitata al Vip Champion

L'evento al quale Helena dovrebbe partecipare tra un paio di settimane potrebbe essere il Vip Champion, una "manifestazione" che si svolge tra Napoli e Capri tutti gli anni e che raduna moltissimi personaggi famosi.

La modella è già stata ospite nel 2025 insieme al fidanzato Javier, e tra i fan c'è chi è convinto che ci tornerà anche quest'anno tra il 29 e il 31 maggio.

L'affetto del fandom

Le live su TikTok sono uno dei modi con i quali Helena riesce a tenere vivo il suo rapporto con i fan, infatti le chiacchierate che fa con loro quasi quotidianamente sembrano consolidare sempre di più il loro legame.

"Le sue dirette sono caotiche e piene di vita, proprio come lei", "Non ci si annoia mai con Helena", "Adoro la sua energia", "Noi non ti molliamo", "Sento che stanno arrivando tante cose belle", "Sempre qui per lei", "Ti vogliamo bene", "Sei unica", "Seguirti è un piacere", "Riesce a regalare sempre un sorriso", si legge su X in questi giorni.