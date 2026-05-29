Sono passati alcuni giorni da quando Helena Prestes ha lasciato l'America ed è tornata in Italia, ma solo nelle ultime ore ha deciso di ufficializzarlo sui suoi profili social. La modella, infatti, si presa un breve periodo di riposo e solo stamattina è riapparsa su Instagram con contenuti inediti, ovvero quelli che ha registrato durante il viaggio verso Capri con Javier Martinez e la sorella Mariana.

La scelta di Helena dopo l'America

Che cosa sta succedendo a Helena? Perché non posta foto o video recenti? I fan se lo sono domandati per giorni, ovvero da quando hanno intuito che la modella aveva lasciato New York e aveva fatto ritorno a casa.

Per poco meno di una settimana, infatti, Prestes ha continuato a pubblicate contenuti che ha realizzato quando era in America, soprattutto sponsorizzazioni di brand con i quali collabora da tempo.

La 35enne, dunque, ha scelto di staccare la spina per un po' e si dice che l'avrebbe fatto anche per risolvere un piccolo problema di salute (si parla di un mal di stomaco) che si sarebbe presentato una volta che è tornata in Italia.

Prenditi tutto il tempo che vuoi..veri fan ti aspettano..🫶🫶#heleners pic.twitter.com/JN6bhzssEN — veronica (@veronic46678443) May 28, 2026

Il supporto del fandom

L'assenza di contenuti da Lecco ha dato il via ad un acceso dibattito tra i sostenitori di Helena: alcuni si sono lamentati di questa scelta, ma molti altri l'hanno compresa.

"Prenditi tutto il tempo che vuoi", "I veri fan sanno aspettare", "Sta postando sponsorizzazioni, accontentiamoci", "Qui si sta esagerando", "Non è obbligata a farsi vedere con Javier", "Mi manca, ma la aspetto", "Questo silenzio mi mette tristezza", "Ha fatto un bel reset, si è rilassata e ha fatto accertamenti, lasciamola stare", "La sua serenità viene prima di tutto", "Queste pretese sono assurde", si legge su X.

L'ospitata al Vip Champion

Oggi, 29 maggio, Helena è riapparsa sui social con contenuti inediti: dopo che la sorella Mariana ha postato un video registrato prima della partenza, la modella si è mostrata sulla barca che la stava portando a Capri.

Fino a domenica prossima, infatti, la 35enne sarà ospite del Vip Champion e questo sarà il suo ritorno ufficiale al lavoro in Italia dopo più di un mese trascorso tra casting e set fotografici dall'altra parte del mondo.