Le prime puntate di The 50 Italia hanno regalato parecchi spunti di discussione ai curiosi, a partire da un'insolita alleanza tra due storiche ex rivali. Una sfida dopo l'altra, infatti, Helena Prestes e Shaila Gatta si sono mostrate sempre più complici e i telespettatori lo hanno sottolineato commentando i sorrisi che le due si sono scambiate davanti alle telecamere del nuovo reality Amazon.

La pace tra Helena e Shaila

Le nuove puntate di The 50 Italia saranno disponibili da venerdì 29 maggio, quindi nell'attesa i fan stanno continuando a commentare quello che è successo dei primi episodi.

A colpire tantissimi spettatori è stata la complicità che Helena e Shaila hanno dimostrato di avere in alcune sfide: tra sguardi e sorrisi, infatti, le due hanno dato l'impressione di essere pronte per un'alleanza impronosticabile all'inizio del programma.

La modella e la ballerina hanno messo da parte i dissapori del passato e con maturità hanno collaborato per provare a eliminare qualche concorrente scomodo.

ma helena e shaila si sono date un pezzo di cuore❤️#thefifty pic.twitter.com/BUj6iQimsQ — manuel☁️ (@manueldiodatiii) May 24, 2026

La reazione degli spettatori

La pace tra Helena e Shaila ha sorpreso tutti, in particolare chi ha seguito l'edizione del Grande Fratello in cui le due erano acerrime nemiche.

"Ma si sono date un pezzo di cuore", "Guardate come si sorridono", "Girl power", "Si sono chiarite lontano dalle telecamere", "Non hanno dato soddisfazione a chi le ha volute in questo programma solo per vederle litigare, brave", "Loro avevano un buon rapporto prima che Shaila si mettesse con Lorenzo, quindi non è così assurdo tutto ciò", "Quest'alleanza mi sta piacendo", "Sono anche sedute vicine", "Sono scioccata ma felice, brave", si legge su X in questi giorni.

Nuove puntate dal 29 maggio

Ovviamente tutti questi commenti si riferiscono a quello che è successo nelle prime quattro puntate di The 50 Italia, ma l'avventura è ancora lunga e le cose potrebbero cambiare drasticamente.

Da venerdì 29 maggio saranno disponibili altri quattro nuovi episodi del reality e la curiosità dei fan è tutta per le 10 eliminazioni che ci saranno tra i concorrenti che non hanno superato il "gioco nella scatola".

Helena ha mandato a rischio Eva Grimaldi e ciò ha fatto storcere il naso sia alla diretta interessata che ad Antonella Elia.