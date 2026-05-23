La prima edizione di The 50 Italia ha debuttato su Prime Video da poche ore, ma ha già attirato l'attenzione di tutti gli appassionati dei reality-show. Una delle concorrenti più chiacchierate è sicuramente Helena Prestes, che in soli quattro episodi è riuscita a ricevere sia elogi che critiche da parte del pubblico e dei compagni d'avventura: ancora una volta, dunque, la modella ha dimostrato di essere una vera e propria "star" di format del genere.

Il riassunto delle prime puntate

Nei primi quattro episodi di The 50 Helena ha rubato la scena, o meglio è riuscita a farlo senza sforzarsi più di tanto.

Chi ha visto le puntate con le quali il nuovo reality ha debuttato su Prime Video, infatti, avrà notato che la modella ha tenuto un profilo basso sia quando ha incontrato gli altri concorrenti per la prima volta che nelle sfide che hanno portato alle eliminazioni di ben 9 partecipanti.

"Fare coppia qui è pura strategia", è stata la prima frecciatina che Prestes ha lanciato a chi ha cominciato a flirtare a pochi giorni dall'inizio del programma.

Le dure parole di Antonella Elia verso Helena

Il quarto episodio di The 50 Italia è stato quello in cui Helena ha iniziato a giocare, e ciò le è costato sia critiche che complimenti.

Quando la modella ha scelto di mandare a rischio eliminazione Eva per farla riunire con la moglie Imma, in molti hanno storto il naso e l'hanno accusata di aver tradito la fiducia di un'amica.

"Io la odio, è una gattamorta viscida", ha detto Antonella Elia dopo aver discusso con Prestes nell'arena.

I complimenti degli altri partecipanti

Se Eva e Antonella non hanno apprezzato la strategia di Helena, altri concorrenti di The 50 ne hanno tessuto le lodi nel quarto episodio.

"La più astuta, ci mette tutti nel sacco. Vincerà a mani basse", ha detto Paolo Noise sulla modella di origini brasiliane.

Matteo Diamante ha definito la 35enne una giocatrice intelligente, invece Gianmarco Zagato si è esposto in modo simpatico dicendo di sentirsi "un bimbo di Helena".

In tutti i reality ai quali ha partecipato, dunque, Prestes è riuscita a stare al centro dell'attenzione e ciò la fa entrare di diritto nella lista dei personaggi perfetti per questo genere di format.