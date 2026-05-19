Per giorni i fan di Helena Prestes si sono chiesti perché si è temporaneamente trasferita in America, e solo nell'ultimo periodo hanno ricevuto una risposta "ufficiale". Dall'inizio di maggio, infatti, la 35enne ha partecipato a molti casting con l'obiettivo di ampliare le sue chance lavorative soprattutto nel campo della moda: nonostante il successo e i tanti traguardi che ha già raggiunto, la donna non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Il motivo del trasferimento momentaneo oltreoceano

Da alcuni giorni i fan di Helena sanno che dal 29 maggio sarà a Capri per diversi eventi del Vip Champion, ma la sua avventura americana non è ancora finita.

Oggi, infatti, Prestes ha postato una foto dei grattacieli di New York con la quale ha avvisato i suoi follower che sarà impegnata tutto il giorno con i casting.

Anche se manca poco al suo rientro in Italia, dunque, la modella continua a fare provini con l'obiettivo di partecipare a nuovi ed interessanti progetti oltreoceano.

Castings day per la nostra tigre 🐅 oggi 🤞🏻

Chi si ferma è perduto. Mai fermarsi,mai arrendersi 🤍#heleners pic.twitter.com/mLaVwm3RX2 — Alina06 (@AlinaChelaru06) May 19, 2026

Il supporto dei fan sui social

La determinazione e la voglia di migliorarsi di Helena sono solo alcune delle cose che i fan adorano di lei, e glielo ricordano quasi ogni giorno con dolci dediche sui social.

"Chi si ferma è perduto", "Mai arrendersi, sei unica", "Una donna che ha conosciuto la sofferenza, ma ha scelto di essere una lavoratrice e soprattutto una brava persona", "Non deve dire grazie a nessuno per tutto quello che ha", "La sua forza dovrebbe essere da esempio", "Ha successo eppure continua a cercare nuove sfide, la ammiro molto", "Instancabile", "Una donna con la D maiuscola", si legge su X.

A fine maggio nuova ospitata di Helena

Era la fine di aprile quando Helena ha preso un aereo che l'ha portata in America, dove sta soggiornando da quasi un mese per motivi professionali.

Tramite i propri canali social, però, la modella ha anticipato che tra una decina di giorni tornerà in Italia e si metterà subito al lavoro.

Dal 29 al 31 maggio, infatti, Prestes sarà tra gli ospiti di Vip Champion, una manifestazione che si svolge tutti gli anni a Capri e alla quale partecipano tutti i personaggi famosi del momento.

La modella dovrebbe essere accompagnata dal fidanzato Javier, che riabbraccerà a brevissimo dopo una luna lontananza.