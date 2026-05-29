La terza stagione di House of the Dragon, il prequel de Il Trono di Spade, arriva il 22 giugno su Sky e in streaming su NOW. Otto nuovi episodi proseguono l’epopea della Casa Targaryen, tra intrighi, tradimenti, scontri e spettacolari combattimenti tra draghi. Ambientata 200 anni prima della saga principale, la serie è tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin e la sua "danza di fuoco e sangue".

Il cast della terza stagione include Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn‑Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain e Barry Sloane, un ricco ensemble che arricchisce le dinamiche.

La regia dei nuovi episodi è affidata a Clare Kilner, Nina Lopez‑Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere. Ryan Condal è co‑creatore, showrunner e produttore esecutivo, affiancato da George R.R. Martin come co‑creatore e produttore esecutivo. Produttori esecutivi: Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, Davide Hancock, Philippa Goslett. La serie HBO è una produzione fantasy.

Intrighi e destini della Casa Targaryen

Ambientata due secoli prima de Il Trono di Spade, House of the Dragon offre una prospettiva unica sulle origini e le rivalità interne della Casa Targaryen. Approfondisce le tensioni dinastiche di Westeros, prefigurando gli eventi della serie madre. Gli otto episodi della terza stagione saranno disponibili in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, permettendo agli spettatori italiani di seguire la serie.

Un universo narrativo in espansione

La collaborazione HBO e Sky assicura elevati standard per ambientazione, intreccio e spettacolare resa delle battaglie tra draghi. House of the Dragon arricchisce l'universo narrativo di George R.R. Martin, esplorando gli avvenimenti che precedono la guerra dei troni. Il successo delle prime due stagioni rende la terza stagione imperdibile per appassionati e settore. Il debutto simultaneo su Sky e NOW in Italia e negli Stati Uniti sottolinea l'importanza strategica della serie, offrendo nuove chiavi di lettura su Westeros e la genealogia Targaryen.