Lunedì 1° giugno su Canale 5 andranno in onda gli ultimi due episodi de I Cesaroni - Il ritorno. Gli spoiler vedono, l’amicizia tra Marco e Walter ad un bivio a causa di Virginia: la donna ha infatti tradita Marco con il suo migliore amico. Anche Giulio rischia di perdere il locale dopo l’arrivo della finanza.

I Cesaroni - Il ritorno: tutto sul gran finale

La fiction I Cesaroni - Il ritorno è arrivata all'atto finale con la messa in onda degli ultimi due episodi.

Le anticipazioni legate agli ultimi due episodi vedono Marco al centro delle dinamiche: il musicista dopo aver raccontato a Virginia di averla tradita con la sua ex Eva (dalla quale ha avuto la sua primogenita Marta) deve affrontare le conseguenze.

Virginia scossa per quanto scoperto decide di allontanarsi da Roma per uno stage, ed è proprio lì che accadrà l’inpensabile. Marco decide di raggiungere la moglie per avere un chiarimento, ma anche Walter decide di raggiungerla perché preso dal rimorso di averla presentata al suo migliore amico quando pensava fosse la donna della sua vita. All’arrivo Marco trova Virginia e Walter in un momento d’intimità.

Problemi in vista anche per Giulio Cesaroni, ma questa volta non si tratta della famiglia. Il proprietario della bottiglieria infatti rischia di perdere tutto, dopo che la guardia di finanza si è presentata al locale per verificare i conti. I problemi alla bottiglieria ricadono inevitabilmente anche sugli altri problemi, tanto che a farne le spese sono Livia e Carlo.

L’unica coppia che non sembra avere alcun tipo di problema invece sono Marta e Olmo: la figlia di Marco dopo essere arrivata a Roma era spaesata, ma si tratta solo di un lontano ricordo.

Il commento degli utenti del web sulla penultima puntata

Terminata la penultima puntata della serie tv targata Mediaset, gli utenti del web hanno espresso un loro commento su ciò che è accaduto. Un utente ha scritto: “Personalmente il personaggio di Virginia non mi è piaciuto”. Un altro utente ha affermato: “Tra Marco e Virginia non c’è proprio chimica. Tempo sprecato aver puntato un’intera stagione su loro”. Tra gli utenti c’è chi ha commentato: “Mimmo va bene pure, ma Ines proprio no”. Guardando il post puntata uno spettatore ha ironizzato: “Virginia dammi retta, vai da Rubio. Non ti meritano in quel ristorante”. Infine c’è chi ha ipotizzato il giusto finale: “Marco e Eva, Walter e Virginia”.