Lunedì 11 maggio su Canale 5 si appresta ad andare in onda un nuovo episodi de I Cesaroni - Il ritorno. Gli spoiler vedono Marco e Virginia in crisi a causa del ritorno di Marta. Giulio Cesaroni invece inizia a sentire il peso dei problemi legati alla bottiglieria: il locale infatti, rischia di fallire a causa dei debiti.

I Cesaroni - Il ritorno: cosa succede nella prossima puntata

Le anticipazioni della serie tv in onda sulle reti Mediaset, non finiscono mai di stupire. In occasione del nuovo episodio dal titolo “Le prime volte”, tutti i protagonisti si trovano a dover fare i conti con delle novità.

Il rapporto di Marco e Virginia è sempre più in crisi a causa del ritorno di Marta. Da un lato Marco vuole costruire una famiglia allargata stabile, ma dall’altra la gestione di una figlia adescente tornata dall’America non è affatto semplice. Inoltre Virginia sempre più addosso la pressione del lavoro al ristorante e quindi la sua frustrazione rischia di ricadere sul rapporto di coppia. Dal canto suo anche Marta è alle prese con diversi cambiamenti nella sua vita, poiché si trova in una città che non conosce dove tutto è nuovo per lei.

Per quanto riguarda Giulio Cesaroni le cose non sembrano andare meglio. Dopo l’entusiasmo iniziale di riaprire la bottiglieria, il capofamiglia sente il peso delle responsabilità visto che il locale rischia di fallire.

Il commento di alcuni utenti del web

Mediaset ha deciso di sperimentare un nuovo format in modo da anticipare la fine della prima serata. Dunque dopo la messa in onda de La Ruota della Fortuna, alle 22:00 iniziano I Cesaroni - Il ritorno ma con un solo episodio in modo che termini tra le 23:30 e le 23:40 circa.

Al termine della puntata di lunedì 4 maggio, gli spettatori hanno commentato quanto visto ma anche la trama del prossimo appuntamento. Un utente ha affermato: "Ezio Masetti ci manchi tanto”. Un altro utente ha commentato: “Questa cosa che hanno tolto una puntata della fiction perché iniziando alle 22 con trecento pubblicità al minuto si va oltre la mezzanotte e la gente non ce la fa a stare sveglia e/o deve andare a lavoro mi fa arrabbiare tantissimo, perché trovo che un solo episodio a settimana sia poco”. Un’ulteriore ha affermato: “So che il personaggio di Eva non c’è in questa stagione, però mi sarebbe piaciuto rivederla anche solo in un cameo”.