Lunedì 18 maggio su Canale 5 torna un nuovo episodio de I Cesaroni - Il ritorno dal titolo “La sensazione giusta”. Gli spoiler riguardano Marco raccontare a Walter un segreto che nasconde da diverso tempo, non a caso Adriano e Virginia iniziano a sospettare qualcosa. Quest’ultima invece è sempre piu sotto pressione per via dell’impegno preso al ristorante.

Anticipazioni I Cesaroni - Il ritorno

Le anticipazioni riguardanti la serie tv targata Mediaset vedono diversi colpi di scena. Marco continua ad essere al centro delle dinamiche: il musicista decide di raccontare al suo amico Walter un segreto che conserva da ormai da ormai troppo tempo.

Dopo essersi liberato con il suo amico, Adriano e Virginia iniziano a sospettare qualcosa e alcuni messaggi arrivati sul telefono di Walter, non fanno altre che alimentare i dubbi della donna. Nel frattempo Marco continua ad avere problemi con Virginia dopo l’arrivo di Marta: da un lato vorrebbe ricostruire una nuova famiglia allargata, mentre dall’altro deve pensare alla sua primogenita che è stata catapultata da New York a Roma. Anche Virginia è sempre più sotto pressione per via dell’impegno preso al ristorante; la frustrazione della donna provata sul posto di lavoro si riversa anche nella vita di coppia. Nel frattempo Marta che prima era sola e spaesata, è sempre più in sintonia con Olmo.

I preparativi del compleanno di Adriano non vanno a buon fine e la festa rischia di saltare.

Per quanto riguarda Giulio Cesaroni, il proprietario della bottiglieria sempre essersi pentito di aver aperto il ristorante per salvare il locale dal fallimento. Gli affari infatti non vanno come sperato e quindi la frustrazione si inizia a far sentire anche in lui. Inoltre i problemi di famiglia non fanno che alimentare le preoccupazioni in Giulio.

Il commento degli utenti del web post puntata

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sulla puntata de I Cesaroni - Il ritorno in onda lunedì 11 maggio. Un utente ha scritto: "Ciò che fanno Giulio, Carlo e Livia lo trovo senza senso”. Un altro utente ha affermato: “Sinceramente a me di Marta e Olmo non frega nulla.

Io voglio sapere degli altri protagonisti”. Un ulteriore utente ha affermato: “Vi giuro mi sto impegnando per seguire questa fiction, ma trovo il livello di recitazione troppo cringe”. Un altro spettatore ha fatto un elogio a Mediaset: “Questa storia di mandare in onda solamente un episodio, mi piace moltissimo”. Un altro utente ha sollevato dubbi su Stefania e Giulio: “Siamo sicuri che siano solo amici?”. Infine c’è chi ha affermato: “Non mi ha entusiasmato ma sono curiosa di vedere il finale”.