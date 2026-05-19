Lunedì 25 maggio su Canale 5 si appresta ad andare in onda un nuovo episodio de I Cesaroni - Il ritorno. Stando a quanto si apprende dagli spoiler, Marco sopraffatto dai sensi di colpa confessa a Virginia di averla tradita con Eva. Stefania invece non riesce più a nascondere il sentimento che prova per Giulio.

Anticipazioni I Cesaroni - Il ritorno

Nel nuovo episodio intitolato "Cocci", le anticipazioni parlano di una crisi profonda tra Marco e Virginia: il musicista dopo averne parlato col suo amico Walter, sopraffatto dai sensi di colpa decide di rivelare alla compagna di averla tradita con la sua ex, Eva.

Confessione che spiazza Virginia già sotto pressione per il lavoro al ristorante: la chef infatti sbaglia la preparazione di diverse pietanze durante uno stage alla bottiglieria. Motivo per cui Virginia sparisce e si rende irreperibile per alcuni giorni.

Nel frattempo Stefania non riesce più a nascondere i sentimenti nei confronti di Giulio: la preside sembra essere in procinto di dichiararsi ma accade sempre qualcosa che la porta a rimandare. Dal canto suo Giulio comprende che i problemi non sono solo legati al salvataggio della bottiglieria dai problemi economici, ma è proprio la famiglia Cesaroni ad essere cambiata nel tempo. Anche Mimmo e Ines avranno spazio nella 10ª puntata, così come Marta e Olmo.

Il commento degli utenti del web

Terminato un nuovo appuntamento con la serie tv targata Mediaset, gli spettatori hanno commentato quanto visto nell'episodio in onda lunedì 18 maggio e ciò che accadrà nella nuova trama. Un utente ha affermato: "Eva continuai ad essere al centro delle dinamiche nonostante non sia presente in questo cast”. Un altro utente ha commentato: “L’ultima volta che Marco ha detto di aver fatto una cavolata sappiamo tutti com’è andata”. Tra gli utenti c’è chi ha affermato: “Stefania e Giulio non ce li meritavamo”. Un altro utente ha invece ammesso di rimpiangere il cast storico: “Personalmente mi mancano tutti del passato. Quest’anno è solo una mosceria”. Infine c’è chi ha affermato: “Ormai devo sapere come andrà a finire tra Marco e Virginia”.

Un altro utente ha commentato: “In tutta la situazione tra Marco e Virginia mi dispiace solo ed esclusivamente per Adriano che non c’entra niente”. Un altro utente si è concentrato sul rapporto di Marta e Olmo: “Sono così carini insieme, non rovinateci anche loro”. Infine c’è chi ha affermato: “Nonno Giulio e nonno Carlo insieme sono una coppia strepitosa”.