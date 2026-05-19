Il ritorno de I Cesaroni, una delle serie più amate della televisione italiana, sta affrontando una fase complessa, segnata da due criticità principali: una collocazione in palinsesto contestata dal pubblico e un progressivo calo degli ascolti. Una situazione che ha allarmato la storica fanbase, molto attiva sui social, dove è partita una vera e propria “chiamata alle armi” per sostenere la famiglia della Garbatella. Nelle ultime ore, sulle pagine dedicate alla serie, è comparso un appello particolarmente acceso: “Ciò che conta è lo share televisivo e sarà quello a determinare se ci sarà una nuova stagione o meno.

I numeri attuali stanno mettendo a rischio una prossima stagione. Li abbiamo aspettati per 12 anni, non possiamo farli chiudere subito. Le puntate si guardano in diretta”.

Secondo molti spettatori, il problema non sarebbe la qualità della trama, ma l’orario di messa in onda giudicato troppo penalizzante. “La stagione è molto bella, ma fate finire Scotti alle 21:20”, scrive un utente, puntando il dito contro la gestione del palinsesto Mediaset. A incidere sull’orario tardivo sarebbe la durata dell’access prime time, con La Ruota della Fortuna che ieri si è conclusa alle 21:53, facendo slittare l’inizio della fiction e trasformandola di fatto in una “seconda serata”. I dati di ascolto confermano il trend negativo.

Il calo

Dopo un debutto promettente il 13 aprile con 3.486.000 spettatori e il 22,6% di share, la serie ha registrato un calo nelle settimane successive: 2.301.000 spettatori (16,9%) il 20 aprile e 2.140.000 (15,2%) il 27 aprile. Per reagire alla flessione e alle polemiche, Mediaset ha modificato la programmazione passando a un solo episodio settimanale dal 4 maggio. La scelta ha inizialmente prodotto un lieve recupero con 2.730.000 spettatori (15,6%), senza però invertire stabilmente la tendenza: l’11 maggio si è scesi a 2.470.000 spettatori (14,5%) e il 18 maggio a 2.164.000 con il 13% di share.

Una strategia, quella dell’episodio singolo, che ha invece favorito la concorrenza di Rai1 con Roberta Valente – Notaio in Sorrento.

Partita il 12 aprile con ascolti simili a quelli della fiction Mediaset (3.483.000 spettatori, 21,6%), la serie ha mantenuto una buona tenuta e ha mostrato un miglioramento proprio nella fase finale. Il penultimo episodio del 3 maggio ha totalizzato 3.423.000 spettatori (19,7%), mentre l’ultima puntata del 10 maggio ha chiuso in crescita con 3.523.000 spettatori e il 20,4% di share. Per la famiglia della Garbatella, il futuro resta ora legato ai risultati delle prossime tre puntate del 25 maggio, 1 giugno e 8 giugno.