Nella serata del 1° maggio, Canale 5 ha primeggiato negli ascolti televisivi con il film ‘Il diavolo veste Prada’. La pellicola, interpretata da Meryl Streep e Anne Hathaway, ha attratto 2.194.000 spettatori e registrato uno share del 15,1%. Questo successo nel prime time ha confermato la forza di un classico cinematografico nel catturare un vasto pubblico.

Il Concertone del Primo Maggio e gli altri programmi di punta

Il Concertone del Primo Maggio su Rai3 si è confermato un appuntamento molto seguito. La parte serale (21:52-24:24) ha totalizzato 1.713.000 spettatori (12,8% di share).

Il pomeriggio del Concertone ha ottenuto un buon riscontro, con 864.000 spettatori e il 9,5% di share. Sul podio degli ascolti si è posizionato anche ‘Someone Like You – L’Eco del Cuore’ su Rai1, che ha interessato 1.795.000 spettatori (11,9% di share).

Dettaglio degli ascolti del prime time e dell'access prime time

Tra le altre proposte serali: ‘Quarto Grado’ su Rete4 ha raccolto 1.441.000 spettatori (12,2%); su Rai2, ‘Delitti in Paradiso’ 819.000 (4,7%) e ‘Oltre il Paradiso’ 609.000 (4,2%); ‘Propaganda Live’ su La7 774.000 (6%); ‘Spider‑Man – No Way Home’ su Italia 1 642.000 (4,3%); ‘I Migliori Fratelli di Crozza’ sul Nove 397.000 (2,5%) e ‘MasterChef’ su TV8 394.000 (3%).

In access prime time, la competizione è stata serrata.

‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha totalizzato 4.231.000 spettatori, mentre ‘Affari Tuoi’ su Rai1 ne ha registrati 4.205.000. Entrambi i programmi hanno ottenuto un identico share del 23,4%. ‘Aspettando Il Concerto del Primo Maggio’ su Rai3 ha interessato 1.716.000 spettatori (9,9% di share).