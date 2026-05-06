Le nuove puntate di Il Paradiso delle Signore in onda dal 18 al 22 maggio promettono colpi di scena, momenti drammatici e intrighi sempre più fitti. Al centro della narrazione troviamo Rosa, la cui situazione diventa sempre più critica, mentre attorno a lei si muovono personaggi alle prese con decisioni difficili e verità nascoste.

Rosa in pericolo: una scelta drastica per salvarla

Le condizioni di Rosa Camilli peggiorano rapidamente a causa di una grave infezione alla gamba. La situazione si fa sempre più delicata e Enrico si trova costretto a intervenire con una soluzione estrema.

Il medico metterà Rosa davanti a una decisione drastica, necessaria per salvarle la vita ma che potrebbe cambiare per sempre il suo futuro. Questo momento rappresenta uno dei passaggi più intensi della settimana, carico di emozione e tensione.

Mimmo in ansia: protezione e sospetti su Luigi

Parallelamente, Mimmo vive momenti di forte preoccupazione. Il suo obiettivo è proteggere Mirella, sempre più turbata dall’atteggiamento ambiguo di Luigi.

L’uomo appare infatti sfuggente e poco chiaro, alimentando sospetti e tensioni. Mimmo cercherà di fare luce sulla situazione, determinato a scoprire le vere intenzioni di Luigi, prima che sia troppo tardi.

Intrighi e strategie: Irene e Johnny contro Mancino

Sul fronte degli affari e delle alleanze, Irene e Johnny cercano di convincere Cesare a tornare al tavolo delle trattative con Mancino.

L’obiettivo è chiaro: smascherare Mancino e mettere fine ai suoi giochi poco trasparenti. Tuttavia, convincere Cesare non sarà semplice, e il rischio di fallire potrebbe complicare ulteriormente gli equilibri già precari.

Un momento di respiro: il Giro d’Italia porta leggerezza

In un clima carico di tensione e preoccupazione, arriva una parentesi più leggera grazie al Giro d’Italia.

L’evento sportivo regala alle Veneri del Paradiso attimi di spensieratezza, permettendo loro di distrarsi dalle difficoltà quotidiane. Un momento di condivisione che riporta il sorriso, almeno temporaneamente.

Conclusione: settimana decisiva tra emozioni e colpi di scena

Le puntate de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 maggio saranno caratterizzate da:

scelte difficili e drammatiche

relazioni messe alla prova

intrighi sempre più complessi

Il destino di Rosa, i dubbi su Luigi e le strategie contro Mancino terranno i telespettatori con il fiato sospeso, in una settimana che si preannuncia imperdibile.