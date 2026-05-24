Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore sono pronte a riportare il pubblico tra le eleganti atmosfere milanesi: le riprese iniziano ufficialmente il 25 maggio negli Studi Videa, come anticipato dal cast, e i nuovi episodi andranno in onda su Rai 1 a partire da settembre. L’attesa cresce soprattutto dopo le parole degli attori protagonisti, che lasciano intuire cambiamenti importanti, addii e nuove emozioni. Tra dichiarazioni social e anticipazioni, il prossimo capitolo della soap si preannuncia ricco di colpi di scena e svolte sentimentali che coinvolgeranno i personaggi più amati.

Adelaide verso un nuovo inizio: amore in arrivo?

Grande protagonista della nuova stagione sarà ancora una volta Adelaide Di Sant’Erasmo, interpretata da Vanessa Gravina. L’attrice ha condiviso un messaggio molto significativo, lasciando intendere che per la Contessa si chiuderà definitivamente un capitolo del passato: “Si è chiuso un cerchio e per la Contessa adesso si prospetta un futuro più roseo. Chissà se nella prossima stagione Adelaide riuscirà a trovare un nuovo amore. L’unica cosa certa è che per lei si aprirà un nuovo capitolo di vita”. Parole che fanno pensare a una Adelaide diversa, più libera e pronta a rimettersi in gioco, soprattutto sul piano sentimentale. Dopo le tante sofferenze e intrighi vissuti, la contessa potrebbe finalmente trovare serenità e magari un nuovo grande amore, destinato a cambiare nuovamente gli equilibri della soap.

Accanto a lei, ci sarà anche Odile, presenza destinata a ritagliarsi un ruolo importante nelle nuove dinamiche. Il suo coinvolgimento potrebbe essere legato proprio alle evoluzioni della vita di Adelaide, creando nuove alleanze o possibili tensioni.

Marcello in crisi e l’addio di Agata

Le anticipazioni rivelano anche un inizio di stagione tutt’altro che semplice per Marcello Barbieri. A confermarlo è Pietro Masotti, che ha anticipato come il suo personaggio sarà triste e provato nelle prime puntate. Un cambiamento emotivo significativo che potrebbe derivare da vicende sentimentali o da difficoltà personali ancora tutte da scoprire. Questo stato d’animo apre la porta a sviluppi intensi: Marcello potrebbe trovarsi davanti a scelte decisive, tra lavoro e cuore, mentre il suo percorso continuerà a intrecciarsi con quello degli altri protagonisti.

Sul fronte delle uscite, invece, arriva una conferma importante: Agata non farà più parte della serie. L’attrice Silvia Bruno ha salutato il suo personaggio con un post su Instagram, sancendo di fatto l’addio definitivo. La sua assenza lascerà sicuramente un vuoto, ma permetterà anche l’introduzione di nuovi volti e nuove trame. La nuova stagione de Il Paradiso delle signore si prepara quindi a sorprendere il pubblico con nuovi inizi, addii e storie d’amore tutte da scrivere, mantenendo intatto il fascino che ha reso la soap uno degli appuntamenti più seguiti del pomeriggio televisivo italiano.