La prossima stagione de Il Paradiso delle signore, attesa per settembre 2026 su Rai 1, si aprirà con una serie di scelte decisive che potrebbero ridisegnare il volto della soap. Le anticipazioni emerse dalle puntate di maggio lasciano intuire un possibile addio importante: Marta Guarnieri, dopo aver ricevuto una proposta professionale a Roma, sembrerà sempre più vicina a un trasferimento definitivo. Una scelta che potrebbe coincidere con l’uscita di scena anche di Enrico e Anita, entrambi coinvolti in trame che paiono avviarsi verso una conclusione naturale.

Parallelamente, altre storyline resteranno centrali: il triangolo Odile–Umberto–Adelaide continuerà a dominare la scena, con il segreto sulla paternità della ragazza ancora sospeso e pronto a esplodere nella nuova annata.

Marta verso una svolta decisiva: l’offerta da Roma apre la strada all’addio

Marta si troverà davanti a un bivio che potrebbe cambiare tutto. L’opportunità lavorativa ricevuta a Roma nelle puntate finali della stagione 10 rappresenterà una tentazione troppo grande per essere ignorata. La giovane Guarnieri valuterà seriamente l’idea di lasciare Milano e il Paradiso delle signore, aprendo così la porta a un possibile addio definitivo. Le indiscrezioni suggeriranno che anche Enrico e Anita potrebbero seguirla fuori scena, con le loro trame ormai vicine a una chiusura coerente.

Se confermato, si tratterà di uno dei cambiamenti più significativi degli ultimi anni, destinato a modificare gli equilibri di Villa Guarnieri..

Odile, Umberto e Adelaide al centro della nuova stagione: il segreto sulla paternità resta irrisolto

Se alcuni personaggi sembreranno pronti a lasciare il Paradiso, altri invece continueranno a essere il fulcro della narrazione. Odile, Umberto e Adelaide saranno quasi certamente presenti nella stagione 11, poiché la loro vicenda è tutt’altro che conclusa. La giovane non conoscerà ancora la verità sulla propria origine, ignara che Umberto sia il suo vero padre. Un segreto che Adelaide ha protetto con determinazione e che, prima o poi, sarà destinato a venire alla luce.

La nuova stagione potrebbe quindi concentrarsi proprio sull’esplosione di questa verità, con conseguenze emotive e familiari che investiranno l’intero universo Guarnieri. Un nodo irrisolto che prometterà di essere uno dei motori principali della narrazione da settembre.