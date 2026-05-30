Il conto alla rovescia per i telespettatori di Rai 1 è ufficialmente iniziato. Dopo il successo travolgente delle scorse stagioni, Il Paradiso delle signore si prepara a tornare sul piccolo schermo a partire dal prossimo settembre con l'undicesima stagione. Le macchine da presa si sono riaccese ufficialmente lunedì 25 maggio, nel quartier generale degli studi Videa di Roma, dove il cast si è riunito per battere il primo ciak. I nuovi episodi promettono di mantenere intatta la formula vincente della serie, introducendo al contempo dinamiche inedite pronte a sconvolgere gli equilibri del grande magazzino milanese.

Grandi ritorni e conferme nel cast: da Mirella alla centralità di Odile

Tra i corridoi del Paradiso ritroveremo volti ormai entrati nel cuore del pubblico e figure pronte a evolversi in direzioni inaspettate. È sicura la presenza di Mirella, il cui percorso continuerà a incrociarsi in modo significativo con le trame principali dell'atelier, confermandola come uno dei punti di riferimento della narrazione. Tuttavia, i riflettori di questo nuovo ciclo di episodi saranno prepotentemente puntati su Odile. La giovane si troverà stabilmente al centro della scena, investita di nuove responsabilità e coinvolta in sfide personali che metteranno a dura prova i suoi legami familiari. Accanto a lei, non mancherà Marta, la cui determinazione e il cui fiuto per gli affari saranno determinanti per orientare i risvolti della storia e stabilire nuove alleanze.

A dare ulteriore brio alle vicende quotidiane del magazzino ci saranno anche Delia, sempre pronta a portare la sua energia tra le Veneri, e il dinamico duo composto da Gianlorenzo e Roberto. La loro presenza all'interno del comparto creativo e gestionale garantirà non solo la continuità dello stile del Paradiso, ma anche l'apertura a nuovi progetti commerciali che potrebbero innescare accesi contrasti con la concorrenza.

Cuori infranti e incontri misteriosi: il destino di Marcello e Adelaide

Le anticipazioni che trapelano dal set romano lasciano intravedere un autunno decisamente tempestoso per i protagonisti storici della soap, in particolare sul fronte sentimentale e del potere. Marcello inizierà la stagione sotto il segno della tristezza: per l'imprenditore si preannuncia un periodo complesso, segnato da una profonda solitudine e dalle scorie emotive degli ultimi eventi, che rischieranno di influire negativamente anche sulla sua lucidità negli affari.

Sul fronte opposto, Adelaide si troverà a gestire una situazione ad altissima tensione. Secondo le prime indiscrezioni, la nobildonna incontrerà qualcuno di totalmente inaspettato proprio all'interno dello studio. Questo faccia a faccia improvviso, avvolto ancora nel mistero, promette di rimescolare radicalmente le carte in tavola, portando alla luce segreti del passato capaci di deviare il corso delle storyline principali e di ridefinire i rapporti di forza all'interno della Milano degli anni Sessanta.