In programma una nuova stagione de Il paradiso delle signore. L'amata soap opera, giunta alla decima stagione, sta ormai per chiudere i battenti. Gli affezionati del pubblico, però, possono stare tranquilli: le registrazioni per l'undicesima serie sono già in programma. Nel cast potrebbero mancare Marta ed Anita, ma anche altri potrebbero lasciare la serie televisiva.

Il paradiso delle signore 11, confermato Matteo

Le riprese de Il paradiso delle signore 11 inizieranno il prossimo 25 maggio. Uno dei volti confermati è quello di Matteo Portelli. L'amatissimo contabile del Paradiso, infatti, è pronto a partecipare anche alla prossima stagione.

Si tratta di uno dei volti più amati della soap opera. Non mancherà nemmeno Adelaide di Sant'Erasmo, così come Umberto ed Odile. Questi tre personaggi, infatti, nascondono un importante segreto che verrà svelato soltanto nel corso della prossima stagione. Le dinamiche di Odile, gli intrighi della contessa e molto altro ancora faranno da padroni anche successivamente.

Chi potrebbe lasciare

Tra i volti che potrebbero lasciare il cast, invece, figurano Marta e Anita. Marta, già nelle ultime puntate, si trova alle prese con un grande desiderio di indipendenza. Per questo motivo, è apparsa molto combattuta tra i fantasmi del passato e un futuro ancora da riscrivere. Anita, dal canto suo, ha ricevuto una proposta di lavoro molto interessante, che la porterebbe ad allontanarsi ed a trasferirsi in via definitiva a Milano.

La figlia di Umberto potrebbe essere sostituita da nuovi personaggi.

L'undicesima stagione metterà fine ad alcuni interrogativi che sono sorti nel corso della decima. Pensiamo, ad esempio, al dubbio sulla paternità di Odile, ma non solo. Gli ottimi ascolti della serie hanno fatto sì che la fine delle puntate sia slittata rispetto alle annate precedenti. Per quest'anno, infatti, Il paradiso delle signore chiuderà i battenti soltanto il 22 maggio, mentre fino allo scorso anno le puntate andavano in onda fino ad aprile. Per ciò che riguarda le anticipazioni delle trame, ancora non è dato di conoscerle in modo approfondito. A partire dalla settimana successiva, alla stessa ora, in programma le repliche della nota fiction Capri.