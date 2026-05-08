Il Paradiso delle Signore 10 si appresta ad arrivare al gran finale di stagione. Giovedì 7 maggio, su X Flavio Parenti ha pubblicato un post post criptico riguardante il personaggio da lui interpretato: "È tempo di nuove avventure". Le parole dell'attore non sono affatto passate inosservate tra gli utenti del web, tanto che alcuni hanno ipotizzato un possibile addio alla soap.

Flavio Parenti criptico su Tancredi

Sul proprio account X, Flavio Parenti ha scritto un post: "Grazie a tutti per i complimenti. Tancredi è stato un personaggio meraviglioso da interpretare, da far emergere dalle tenebre, da riscattare.

È stata una domanda che ci siamo posti dall'inizio con il personaggio: 'Ma Tancredi potrà trovare redenzione?' La risposta l'avete avuta. Ora, è tempo per lui di vivere la sua vita, e per me di andare alla scoperta di nuove avventure".

A quel punto l'attore ha ringraziato tutti dalla Rai alla casa di produzione de Il Paradiso delle Signore. Infine rivolgendosi ai suoi follower: "Un sentito grazie a tutti. Ci vediamo al prossimo incendio".

Grazie a tutti per i complimenti. Tancredi è stato un personaggio meraviglioso da interpretare, da far emergere dalle tenebre, da riscattare. È stata una domanda che ci siamo posti dall'inizio con il personaggio: "Ma Tancredi potrà trovare redenzione?" La risposta l'avete avuta.… — Flavio Parenti (@FlavioParenti) May 7, 2026

Il Paradiso delle Signore 11: le ipotesi del web

In seguito al post pubblicato da Flavio Parenti, diversi utenti hanno ipotizzato che Tancredi non sarà presente nelle trame de Il Paradiso delle Signore 11.

Un utente ha scritto con rammarico: "Spero tanto che non sia un addio, ma solo un arrivederci! Il tuo personaggio è spettacolare, soprattutto quello di questa stagione! Il mio preferito in tutti i sensi! Sei un attore meraviglioso! Complimento". Un altro utente ha aggiunto: "Tancredi come cattivo non eri male. Penso che la redenzione per Rosa non la meritavi. PS: senza di te, la soap tv perde i migliori". Tra i fan c'è chi ha scritto: "Grazie di tutto Flavio! Mi mancherà molto vedere Tancredi, mi ero affezionata a questo personaggio che alla fine ha saputo farsi amare e mi spiace non abbia avuto il lieto fine con Rosa". Un altro utente ha commentato: "Mi dispiace tantissimo per la sua partenza, perché il personaggio meritava maggior attenzione autoriale e si sono fatti scappare un fior fiore di attore.

Ogni bene". Un ulteriore utente ha aggiunto: "Tancredi avrebbe sicuramente meritato più spazio in questa stagione sia per il personaggio che per l’interprete, ma sarà bello pensarlo sereno a proseguire la sua vita". Un fan ha commentato: "Grazie a te per le emozioni che ci hai regalato", mentre un altro utente ha detto: "Grazie di tutto Flavio. Il personaggio di Tancredi però meritava un finale migliore".