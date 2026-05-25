L'attesa è finalmente finita per i milioni di telespettatori de Il Paradiso delle signore che ogni pomeriggio si sintonizzano su Rai 1. Le saracinesche del grande magazzino più amato d'Italia stanno per riaprirsi: nella giornata di lunedì 25 maggio, infatti, è stato battuto il primissimo ciak della nuova e attesissima stagione. Le riprese si terranno, come di consueto, nella cornice degli studi Videa di Roma, dove i set sono tornati a popolarsi di attori, costumi d'epoca e storie pronte a far battere il cuore del pubblico.

Il ritorno sul set e il mistero di Matteo Portelli

L'apertura del set ha portato con sé le prime inevitabili conferme sul cast che vedremo in azione. Tra i primissimi attori a rimettere piede negli studi romani c'è sicuramente Danilo D'Agostino. L'attore è stato avvistato sul set proprio oggi, pronto a vestire nuovamente i panni del tormentato e affascinante Matteo Portelli. Il ritorno di Portelli è uno dei nodi cruciali da cui ripartirà la trama, considerando le intricate vicende sentimentali e personali che lo hanno visto protagonista nelle ultime puntate. La sua presenza nel primo giorno di riprese rassicura i fan: Matteo sarà ancora un pilastro centrale delle dinamiche del magazzino. C'è anche grande attesa per scoprire se durante l'estate del 1967 è proseguita la storia d'amore sbocciata nel finale fra Matteo e Odile.

L'annuncio social di Aurora TV e l'appuntamento a settembre

A dare il via ufficiale alle danze è stata la stessa casa di produzione, che ha condiviso l'emozione dell'inizio dei lavori attraverso un post sul proprio profilo Instagram ufficiale. "Primo ciak per la nuova stagione de Il paradiso delle signore. Le telecamere si sono riaccese e il viaggio de Il Paradiso delle signore è ufficialmente iniziato". Questo il messaggio carico di entusiasmo rilasciato da Aurora TV, che ha subito scatenato il countdown tra i commenti dei fan più affezionati. Per vedere in onda i nuovi episodi, però, bisognerà portare ancora un po' di pazienza: la messa in onda della nuova stagione è infatti prevista per il prossimo settembre su Rai 1, confermando la collaudata e vincente collocazione nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia.