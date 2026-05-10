Il grande magazzino più amato d’Italia non chiude i battenti. Mentre il pubblico è ancora incollato allo schermo per seguire le evoluzioni della decima stagione de Il Paradiso delle signore, arrivano notizie ufficiali dal dietro le quinte: lunedì 25 maggio i riflettori si riaccenderanno negli studi Videa di Roma per l'inizio delle riprese della stagione 11. Un annuncio che conferma la solidità di un prodotto capace di rinnovarsi anno dopo anno, mantenendo ascolti record nel pomeriggio di Rai 1. I primi rumor sul cast iniziano a delineare un quadro fatto di grandi certezze e possibili addii dolorosi.

Matteo Portelli confermato: Danilo D'Agostino torna sul set

La notizia che farà fare un sospiro di sollievo ai fan riguarda uno dei volti più amati degli ultimi anni. È ormai certa la presenza di Danilo D’Agostino, l’attore che presta il volto al tormentato Matteo Portelli. Dopo le montagne russe emotive vissute nelle ultime stagioni, tra segreti e passioni travolgenti, il contabile de Il Paradiso delle signore sarà ancora al centro delle dinamiche milanesi. Resta da capire se il suo cuore troverà finalmente pace o se nuove nubi si addenseranno sul suo rapporto con i Guarnieri.

Intrighi a Villa Guarnieri e il "nodo" Roma: chi parte e chi resta?

Se la presenza di Matteo è una certezza, il futuro di altri protagonisti ruota attorno ai segreti non ancora svelati.

Sembra infatti scontato il ritorno del "triumvirato" composto da Adelaide di Sant'Erasmo, Odile e Umberto Guarnieri. La ragione è narrativa: il pesante segreto sulla paternità di Odile non è ancora venuto a galla nel finale della decima stagione, rendendo la loro presenza fondamentale per la risoluzione del conflitto. Tuttavia, soffiano venti di cambiamento per un altro trio molto amato. Le indiscrezioni suggeriscono che il finale della decima stagione potrebbe fare da trampolino per un trasferimento definitivo a Roma per tre personaggi chiave: Marta sempre più divisa tra il suo passato e la voglia di una nuova indipendenza, Enrico e Anita. La figlia di Umberto infatti riceverà una proposta allettante di lavoro nel finale della stagione 10 attualmente in onda su Rai 1. Se questo trasloco venisse confermato, la stagione 11 dovrebbe fare a meno di colonne portanti, aprendo la strada a nuovi ingressi pronti a popolare l'atelier più elegante della TV.