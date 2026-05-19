Sabato 16 maggio, Pietro Masotti è stato ospite di Tv Talk insieme ad Arianna Amadei. Parlando de Il Paradiso delle Signore 11, l’interprete di Marcello Barbieri ha fornito uno spoiler su ciò che succederà nella prossima stagione: “Avrà un inizio di stagione molto triste”. Il diretto interessato ha poi ironizzato sul fatto che è sul set della soap da ormai 8 anni.

Le dichiarazioni di Pietro Masotti su Marcello Barbieri

La conduttrice di Tv Talk ha cercato di indagare sulla prossima stagione de Il Paradiso delle Signore 11. Pietro Masotti e Arianna Amadei hanno confermato che il cast tornerà sul set dal prossimo 25 maggio 2026.

A quel punto Mia Ceran ha chiesto spoiler sulla prossima stagione della tv soap di Rai 1, ma l’interprete di Marcello Barbieri ha precisato: “Da contratto non possiamo dare anticipazioni”. Successivamente però il diretto interessato ha fornito delle informazioni importanti sul suo personaggio che non lasciano presagire nulla di buono: “Marcello avrà un inizio di stagione molto triste”. Poi Masotti ha aggiunto un’ulteriore dettaglio sulla sua presenza nel cast: “Sono otto anni che sono là dentro, quindi prima o poi mi dovranno cacciare”.

Il Paradiso delle Signore: gran finale di stagione

Il 22 maggio su Rai 1 va in onda l’ultimo episodio de Il Paradiso delle Signore 10. Dopo essere rimasta ferita in Vietnam durante un reportage in una zona di guerra, viene riportata in Italia grazie ad Adelaide di Sant’Erasmo.

La contessa sembra essere intenzionata a voltare pagina dopo la rottura con Marcello Barbieri, al punto da aiutarlo con la sua nuova compagna. Ma non è tutto perché dopo il delicato intervento alla quale si dovrà sottoporre la Camilli, Adelaide decide di andarla a trovare in ospedale per sincerarsi delle sue condizioni di salute.

Ipotesi sulla prossima stagione della tv soap

Il cambio d’atteggiamento di Adelaide di Ssnt’Erasmo lascia presagire nuovi scenari sul personaggio interpretato da Vanessa Gravina. Quest’ultima infatti nell’11ª stagione de Il Paradiso delle Signore potrebbe diventare amica e confidente di Rosa Camilli, mettendo così da parte gli screzi del passato. La vicinanza tra le due donne un tempo nemiche potrebbe anche essere legata al possibile addio di Marta: il personaggio interpretato da Gloria Radulescu infatti, sembra essere intenzionato ad accettare un lavoro per il Vaticano che la porterà lontano da Milano. Infine la contessa potrebbe aver semplicemente compreso che la cosa principale è che la felicità di Marcello Barbieri viene prima di tutto.