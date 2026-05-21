Grande attesa per il ritorno de Il Paradiso delle Signore: la nuova stagione della celebre soap pomeridiana di Rai 1 ha finalmente una data di debutto ufficiale. I nuovi episodi della stagione 11 andranno in onda a partire dal 7 settembre nel consueto slot del daytime pomeridiano della rete ammiraglia Rai. ()
Dopo la lunga pausa estiva, la soap tornerà dunque a presidiare la fascia oraria delle 16:10 circa, confermandosi uno dei programmi più seguiti del pomeriggio televisivo italiano. Anche nella prossima stagione, la serie sarà chiamata a sfidare le ormai consolidate soap turche trasmesse da Canale 5, che negli ultimi anni hanno conquistato una fetta sempre più ampia di pubblico.
Quando torna Il Paradiso delle Signore 11 su Rai 1
La nuova stagione debutterà ufficialmente il 7 settembre su Rai, segnando così la ripresa della programmazione autunnale della rete. La soap quotidiana ambientata nella Milano degli anni Sessanta ripartirà con nuove trame, intrighi sentimentali e importanti colpi di scena che coinvolgeranno i protagonisti storici del grande magazzino più famoso della tv italiana. ()
Le riprese della stagione 11 prenderanno il via a fine maggio 2026, subito dopo la conclusione dell’attuale ciclo di episodi. La Rai ha infatti deciso di puntare ancora una volta sulla fiction daily, forte degli ottimi ascolti registrati nel corso degli ultimi anni.
Estate Rai 1: al posto della soap arrivano Capri e Don Matteo
Nel frattempo, durante l’estate, il pomeriggio di Rai 1 subirà alcune modifiche. Dopo il finale della decima stagione, previsto per il 22 maggio 2026, il daytime sarà occupato dalle repliche di diverse fiction di successo. La prima a prendere il posto della soap sarà Capri, storica serie ambientata sull’isola campana, già molto amata dal pubblico Rai. ()
Successivamente dovrebbe essere la volta di Don Matteo, altra produzione cult della televisione pubblica italiana, pronta ad accompagnare i telespettatori durante la stagione estiva.
Una scelta ormai consolidata da parte della Rai, che da anni utilizza le repliche delle fiction più popolari per coprire la pausa estiva de Il Paradiso delle Signore.
Nuove trame e conferme nel cast della stagione 11
Anche se le anticipazioni ufficiali sono ancora top secret, la stagione 11 promette numerose novità. Molti protagonisti storici dovrebbero essere confermati nel cast, compresi i personaggi più amati dal pubblico legati alle vicende del grande magazzino milanese.
Non mancheranno inoltre nuovi ingressi e storyline inedite, pronte a rinnovare le dinamiche della soap senza tradire l’atmosfera che ha decretato il successo della serie.
La sfida alle soap turche di Canale 5
Con il ritorno a settembre, Il Paradiso delle Signore tornerà anche a sfidare direttamente le soap turche trasmesse da Mediaset nel pomeriggio di Canale 5. Negli ultimi anni il pubblico italiano ha mostrato un forte interesse per le produzioni turche, diventate un vero fenomeno televisivo.
Nonostante la concorrenza, la soap di Rai 1 continua però a mantenere ascolti molto solidi grazie a un pubblico fedele e a trame sempre coinvolgenti, confermandosi uno dei titoli di punta del daytime Rai.