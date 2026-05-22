Dopo il finale carico di emozioni della decima stagione, Il Paradiso delle signore è già pronto a riaccendere i motori. L’undicesimo capitolo della soap di Rai 1 promette nuove trame avvincenti e importanti sviluppi per i personaggi più amati dal pubblico. Le riprese prenderanno ufficialmente il via lunedì 25 maggio presso gli studi Videa di Roma, segnando l’inizio di un nuovo ciclo narrativo che accompagnerà i telespettatori a partire da settembre. Grande attenzione è già rivolta al cast: tra conferme e possibili rivelazioni, le prime indiscrezioni anticipano un mix di continuità e colpi di scena, con protagonisti pronti a tornare al centro delle dinamiche del grande magazzino milanese.

I protagonisti confermati: da Marcello a Umberto, tutti i ritorni attesi

Tra le presenze certe della nuova stagione spiccano alcuni dei volti simbolo della soap. Pietro Masotti tornerà nei panni di Marcello Barbieri, personaggio ormai centrale nelle vicende del Paradiso. Con lui ci sarà Arianna Amadei, che continuerà a interpretare Odile Di Sant’Erasmo, protagonista di una storyline sentimentale ancora tutta da sviluppare. Confermato anche Roberto Farnesi nel ruolo di Umberto Guarnieri, figura chiave degli equilibri di potere e delle tensioni familiari che animano la serie. Al suo fianco ritroveremo Danilo D’Agostino nei panni di Matteo Portelli e Luca Ferrante come Gianlorenzo Botteri, entrambi coinvolti in trame che promettono ulteriori evoluzioni.

Un cast solido, dunque, che garantirà continuità narrativa ma anche nuove sfumature nei rapporti tra i personaggi, grazie a intrecci sempre più complessi e coinvolgenti.

Le anticipazioni: tristezza per Marcello e un segreto pronto a emergere

Tra le prime anticipazioni sulla trama dell’undicesima stagione emergono dettagli interessanti, in particolare su Marcello Barbieri. Pietro Masotti, in una recente intervista, ha infatti rivelato che il suo personaggio attraverserà un momento di profonda tristezza all’inizio dei nuovi episodi. Un cambiamento emotivo significativo, che potrebbe essere legato agli eventi del finale di stagione o a nuove difficoltà in arrivo. Non solo: lo stesso attore ha lasciato intendere che un segreto importante verrà a galla nel corso delle nuove puntate.

Un elemento destinato a scuotere gli equilibri tra i protagonisti e a dare il via a sviluppi imprevedibili, alimentando la curiosità dei fan. Con le riprese ormai alle porte e il ritorno previsto per settembre, Il Paradiso delle signore si prepara dunque a sorprenderci ancora. Tra conferme, tensioni e misteri, la nuova stagione si preannuncia ricca di emozioni e pronta a conquistare nuovamente il pubblico del pomeriggio di Rai 1.