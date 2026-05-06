Il finale della decima stagione de Il Paradiso delle signore si preannuncia come uno dei più rivoluzionari di sempre. Mentre i telespettatori sono ancora scossi dagli ultimi colpi di scena, le anticipazioni sulla prossima stagione suggeriscono un vero e proprio terremoto nel cast. Il capoluogo lombardo potrebbe presto perdere alcuni dei suoi protagonisti più amati, pronti a cercare fortuna (o pace) lontano dall'ombra del Duomo.

Il bivio di Marta Guarnieri: un nuovo inizio a Roma con Enrico e Anita?

Il destino di Marta Guarnieri sembra essere arrivato a una svolta decisiva.

Nelle puntate in onda a maggio, la figlia del Commendatore riceverà una proposta professionale impossibile da ignorare: la gestione di una prestigiosa casa famiglia a Roma. Questa offerta non rappresenta solo un salto di carriera, ma la possibilità di costruire finalmente quella famiglia che ha sempre desiderato.

Se Marta dovesse accettare, il trasferimento non sarebbe in solitaria. Le indiscrezioni parlano infatti di una partenza in blocco: Enrico e la piccola Anita seguirebbero la giovane Guarnieri nella capitale, chiudendo definitivamente il loro capitolo milanese. Per i fan della coppia si tratterebbe di un "lieto fine" agrodolce: la gioia di vederli uniti contro la tristezza di dover salutare tre personaggi che hanno dato nuova linfa alle trame del grande magazzino.

Tancredi chiude con il passato: l’addio a Umberto e il ritorno a Torino

Se per Marta si parla di un futuro radioso, per Tancredi Di Sant'Erasmo il clima è decisamente più malinconico. Come abbiamo visto nell'episodio andato in onda martedì 5 maggio, l'uomo ha ormai gettato la spugna. In un confronto onesto e amaro con Umberto, Tancredi ha confessato la sua intenzione di tornare a vivere a Torino.

"A Milano non c'è più nulla che mi trattiene", ha ammesso il Di Sant'Erasmo, sancendo la fine di un'era. Dopo aver lottato a lungo per il potere e per amore, Tancredi sembra aver compreso che l'unico modo per ritrovare se stesso sia tornare alle proprie radici piemontesi, lontano dai fantasmi di Villa Guarnieri e dalle sconfitte sentimentali subite in questi anni. Resta da capire se questo addio sarà definitivo o se il destino troverà un modo per riportarlo a Milano.