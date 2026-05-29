Mentre cresce l’attesa per la nuova stagione de Il Paradiso delle signore, iniziano ad arrivare le prime conferme ufficiali e le anticipazioni sui personaggi che torneranno a popolare il celebre grande magazzino di Rai 1. L’undicesima stagione della fiction, che andrà in onda a partire da settembre nel daytime della rete ammiraglia, ha già acceso la curiosità del pubblico, soprattutto dopo i numerosi rumor circolati nelle ultime settimane. Le riprese dei nuovi episodi sono iniziate ufficialmente lunedì 25 maggio presso gli studi Videa di Roma, segnando di fatto l’inizio di un nuovo capitolo della soap che continua a registrare ascolti solidi e un seguito affezionato.

Marta confermata sul set, insieme ai volti storici della serie

Nonostante alcune indiscrezioni avevano messo in dubbio la sua presenza, sembra ormai certa la partecipazione di Marta Guarnieri nella nuova stagione. A fugare ogni perplessità è stata una fotografia dell’attrice direttamente sul set, elemento che conferma il ritorno del personaggio e il suo coinvolgimento nelle nuove trame. Accanto a Marta, ritroveranno spazio numerosi volti ormai centrali all’interno della narrazione: tra questi Roberto, Matteo, Marcello, Delia, Adelaide, Umberto, Gianlorenzo e Odile. Una continuità narrativa che punta a mantenere saldo l’equilibrio tra storie consolidate e nuovi sviluppi. Il ritorno di questi personaggi lascia intendere che le dinamiche relazionali già avviate nelle precedenti stagioni saranno ulteriormente approfondite, con nuovi intrecci che potrebbero modificare equilibri già noti al pubblico.

Marcello e un inizio di stagione segnato dalla difficoltà

Tra le prime anticipazioni che emergono sul piano narrativo, particolare attenzione è rivolta al personaggio di Marcello. Per lui, infatti, l’avvio della nuova stagione sarà caratterizzato da un periodo di forte difficoltà emotiva. Le trame iniziali dovrebbero infatti raccontare un momento complesso per il personaggio, segnato da una fase di grande tristezza che potrebbe avere ripercussioni importanti sia sul piano personale che su quello relazionale. Una condizione destinata, con ogni probabilità, a influenzare anche gli altri protagonisti coinvolti nella sua storia. Con le riprese già in corso e un cast che si conferma solido, Il Paradiso delle signore si prepara dunque a tornare in onda con una nuova stagione capace di intrecciare continuità e novità, mantenendo alta l’attenzione del pubblico in vista del debutto di settembre su Rai 1.