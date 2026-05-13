La puntata di Il Paradiso delle Signore in onda giovedì 14 maggio si muove su più fronti, intrecciando scelte di vita, preoccupazioni sentimentali e pressioni professionali. Al centro dell’episodio c’è Marta, pronta a ricevere una proposta inattesa che potrebbe portarla lontano da Milano, mentre Marcello continua a vivere con forte apprensione le notizie che arrivano da Rosa. Sul piano lavorativo, invece, Odile ritrova slancio grazie al sostegno di Matteo e Botteri, ma la giornata non si chiude senza scosse: Ciro fatica ancora a contenere la gelosia verso un cliente troppo interessato a Concetta.

Marta verso Roma, Marcello resta in ansia per Rosa

A Villa Guarnieri l’aria si fa subito più seria: dopo il successo dell’evento benefico, Marta sorprende tutti raccontando di aver ricevuto una proposta importante, quella di trasferirsi a Roma per seguire un progetto di casa-famiglia sostenuto dal Vaticano. La possibilità di lasciare Milano apre per lei un bivio tutt’altro che banale, destinato a incidere sul suo percorso personale e professionale.

Nello stesso episodio, Marcello è ancora scosso dalle notizie provenienti dal Vietnam e la sua preoccupazione per Rosa cresce invece di attenuarsi. Il clima si fa quindi più teso anche fuori dal perimetro di Villa Guarnieri, con una serie di pensieri che spingono i personaggi a interrogarsi su ciò che davvero conta e sulle conseguenze delle proprie scelte.

Odile ritrova fiducia, Ciro perde il controllo

Sul versante professionale, Odile esce finalmente da una fase di incertezza. La difficoltà nel trovare un nuovo stilista per la GMM si attenua grazie al sostegno di Matteo e Botteri, che la aiutano a recuperare fiducia nelle sue capacità e a guardare con più coraggio alla direzione creativa della Galleria Milano Moda. È un passaggio importante, perché segna un primo ritorno di energia proprio in un momento in cui il lavoro sembra pretendere decisioni rapide e nette.

Più complicato, invece, il fronte di Concetta e Ciro. Il cliente che continua a mostrare interesse per la donna alimenta la gelosia dell’uomo, che reagisce in modo impulsivo e crea imbarazzo anche tra chi si trova attorno a lui.

La sua insicurezza diventa così il motore di una scena destinata a lasciare il segno, perché porta alla luce una tensione ormai difficile da contenere. La puntata del 14 maggio, insomma, alterna una possibile svolta per Marta a un ritorno di energia per Odile, ma chiude con l’ennesima crepa nei rapporti di coppia di Ciro e Concetta.