La decima stagione de Il Paradiso delle signore si avvia verso il gran finale con una puntata ricca di pathos e decisioni che cambieranno per sempre gli equilibri dei protagonisti. Nel consueto appuntamento delle 16:10 su Rai 1, previsto per giovedì 14 maggio, l'euforia per i recenti successi mondani lascerà spazio a riflessioni profonde sul futuro, mentre l'eco della guerra inizierà a farsi sentire prepotentemente tra i corridoi del magazzino milanese.

Il futuro di Marta lontano da Milano e il riscatto di Odile

A Villa Guarnieri, l’atmosfera post-premiazione è carica di orgoglio, ma a rompere gli indugi è Marta.

La giovane Guarnieri rivelerà alla famiglia di aver ricevuto una proposta che potrebbe portarla lontano: un ambizioso progetto per una casa-famiglia a Roma sotto l'egida del Vaticano. Questa notizia non solo mette in discussione la sua permanenza a Milano, ma apre la strada a quelle indiscrezioni che la vedrebbero protagonista di un trasferimento definitivo nella Capitale insieme a Enrico e Anita.

Nel frattempo, al Paradiso, si respira un'aria di rinnovamento professionale. Odile, che nelle ultime settimane era apparsa spenta e demotivata, ritroverà finalmente il suo smalto. Grazie al sostegno congiunto di Matteo e Botteri, la ragazza troverà nuovi stimoli nel lavoro, dimostrando di aver ereditato la tempra e il talento necessari per eccellere nel mondo della moda milanese, nonostante le distrazioni sentimentali.

Ciro fuori controllo e l'angoscia di Marcello: notizie dal fronte

Non mancheranno i momenti di tensione, specialmente per la famiglia Puglisi. La gelosia di Ciro tornerà a essere protagonista: l'uomo non riuscirà a gestire la presenza di un nuovo cliente decisamente troppo interessato a Concetta. La reazione scomposta di Ciro finirà per creare un profondo imbarazzo in galleria, mettendo la moglie in una posizione estremamente difficile davanti a tutti i presenti.

Ma l'ombra più scura della giornata calerà su Marcello Barbieri. La sua preoccupazione per Rosa cresce a dismisura dopo aver letto l'ultimo coraggioso articolo della nipote di Armando. Il timore che la giovane si sia spinta troppo oltre con le sue inchieste diventerà angoscia pura quando Marcello riceverà una notizia drammatica dal fronte. Un colpo di scena che promette di sconvolgere i piani di Barbieri e di tenere i telespettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo.