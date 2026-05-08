Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 18 al 22 maggio promettono colpi di scena, tensioni e decisioni destinate a cambiare gli equilibri della soap. Al centro della trama ci saranno Adelaide, pronta a voltare pagina dopo la delusione sentimentale, e Mirella, sempre più spaventata dal comportamento ambiguo di Luigi. Nel frattempo, le condizioni di Rosa peggiorano drasticamente e solo l’atmosfera festosa del Giro d’Italia porterà un po’ di serenità tra le Veneri.

Adelaide cambia vita dopo Marcello e Rosa

Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Adelaide prenderà finalmente coscienza del legame sempre più forte tra Rosa e Marcello.

Dopo settimane di dubbi e sofferenza, la contessa sceglierà di non opporsi più alla relazione tra i due e deciderà di cambiare radicalmente vita.

Una svolta importante per il personaggio, che potrebbe aprire nuovi scenari sentimentali e personali. Adelaide apparirà determinata a lasciarsi il passato alle spalle, sorprendendo tutti con un atteggiamento più lucido e disincantato.

Mirella teme Luigi: Mimmo prova a proteggerla

Grande spazio anche alla delicata situazione di Mirella, sempre più inquieta per l’atteggiamento di Luigi. L’uomo continuerà a comportarsi in modo ambiguo, alimentando paure e sospetti.

A intervenire sarà Mimmo, deciso a capire fino in fondo quali siano le vere intenzioni di Luigi.

Il giovane proverà a stare vicino a Mirella e a proteggerla, ma la situazione rischierà di complicarsi ulteriormente nelle prossime puntate.

La tensione crescerà episodio dopo episodio, lasciando intendere che potrebbe emergere una verità sconvolgente.

Irene e Johnny contro Mancino: il piano per smascherarlo

Nel frattempo, Irene e Johnny tenteranno una mossa rischiosa per incastrare Mancino. I due proveranno infatti a convincere Cesare a sedersi nuovamente al tavolo con l’uomo, con l’obiettivo di smascherarlo una volta per tutte.

Il piano, però, si rivelerà molto più complicato del previsto. Cesare sarà combattuto e temerà le conseguenze di un nuovo confronto con Mancino, mentre Irene e Johnny dovranno agire con estrema cautela per evitare passi falsi.

Rosa peggiora: Enrico la mette davanti a una scelta drastica

Momenti drammatici anche per Rosa Camilli. Le sue condizioni di salute peggioreranno rapidamente a causa dell’infezione alla gamba ferita.

Di fronte all’aggravarsi della situazione, Enrico sarà costretto a prendere una decisione difficile e metterà Rosa davanti a una scelta drastica pur di salvarle la gamba. Una storyline intensa e carica di emozione, che terrà i telespettatori con il fiato sospeso.

La giovane dovrà trovare il coraggio di affrontare una situazione dolorosa e delicata, mentre chi le sta accanto proverà a sostenerla nel momento più difficile.

Il Giro d’Italia porta leggerezza tra le Veneri

In un clima carico di tensioni e preoccupazioni, ci sarà spazio anche per momenti più spensierati grazie alla magia del Giro d’Italia.

L’evento coinvolgerà le Veneri del Paradiso, regalando sorrisi e attimi di leggerezza.

Le ragazze vivranno giornate all’insegna dell’entusiasmo e della condivisione, offrendo al pubblico scene più leggere capaci di bilanciare i tanti drammi che attraverseranno la soap.